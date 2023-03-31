Фасады старых домов Махачкалы украсят портретами Гамзатова

Опубликовано: 23:20, 31 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

К 100-летию со дня рождения выдающегося дагестанского поэта Расула Гамзатова, отмечаемому 8 сентября, в исторической части столицы Дагестана Махачкалы на фасадах домов появятся муралы с его портретами.

Монументальные настенные изображения - муралы, посвященные 100-летию со дня рождения поэта Расула Гамзатова, украсят фасады домов в Махачкале, сообщили в администрации дагестанской столицы.

Как рассказал и. о. главы Махачкалы Ризван Газимагомедов, в основном такие рисунки будут размещены в исторической части Махачкалы – в частности, рисунок во всю стену появится на торце здания гостиницы "Каспий", передает ТАСС.

Напомним, Расул Гамзатов - советский и российский поэт, прозаик, переводчик, публицист и политический деятель. Ему принадлежат десятки поэтических, прозаических и публицистических книг на аварском и русском языках, в их числе "Высокие звезды", "Письмена", "Год моего рождения", а многие его стихи положены на музыку. Он - Народный поэт Дагестанской АССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, лауреат Сталинской премии.