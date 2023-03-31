В России будут развивать сеть автобусных туристических маршрутов

В Госдуме предложили разработать новый законопроект, который будет направлен на развитие туристских автобусных перевозок.
Новый закон закрепит в федеральном законе "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" положения, определяющие понятия "туристский автобус", "туристско-экскурсионные автобусные перевозки", сообщила руководитель рабочей группы по развитию детского туризма при комитете Госдумы по туризму Алла Салаева, передает РИА Новости.
На экскурсию - по выделенке
Поправки помогут решить ряд непростых задач - выработать механизм субсидирования владельцев туристических автобусов, понятие "туристский автобус" позволит снизить финансовую нагрузку на организации, которые организуют такие путешествия. В частности, появится возможность предоставить право проезда туристическим автобусам по выделенной полосе маршрутного движения, обеспечить безопасную посадку и высадку туристических, в том числе детских групп.
Работу планируется провести по аналогии с авиачартерами. Значимой мерой поддержки автобусных туров может стать единый пропуск на выделенные транспортные полосы в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе. Регионы готовы к таким мерам поддержки, но для этого необходимо, чтобы появился признак туристической перевозки и признак туристического автобуса.
Безопасно для путешественников
В основе автобусных путешествий – транспортная безопасность, особенно, когда речь идет об организованных детских группах.
И, если будет введено определение признака автобусной перевозки, мер разрешительных остановок, то это позволит облегчить положение и ситуацию с транспортной перевозкой внутри туристических городов.
Экспертный совет при Комитете поддержал законопроект, и работа над ним будет продолжена с учетом мнения специалистов и регионов, - заключила Салаева.