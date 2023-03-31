В России будут развивать сеть автобусных туристических маршрутов

Опубликовано: 22:22, 31 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В России разрабатывают новый законопроект, который будет регулировать развитие туристских автобусных перевозок – это позволит вывести на новый уровень популярные в стране и разработать новые маршруты для туристов, рассказала глава рабочей группы по развитию детского туризма при комитете Госдумы по туризму Алла Салаева.

В Госдуме предложили разработать новый законопроект, который будет направлен на развитие туристских автобусных перевозок.

Новый закон закрепит в федеральном законе "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" положения, определяющие понятия "туристский автобус", "туристско-экскурсионные автобусные перевозки", сообщила руководитель рабочей группы по развитию детского туризма при комитете Госдумы по туризму Алла Салаева, передает РИА Новости.

На экскурсию - по выделенке

Поправки помогут решить ряд непростых задач - выработать механизм субсидирования владельцев туристических автобусов, понятие "туристский автобус" позволит снизить финансовую нагрузку на организации, которые организуют такие путешествия. В частности, появится возможность предоставить право проезда туристическим автобусам по выделенной полосе маршрутного движения, обеспечить безопасную посадку и высадку туристических, в том числе детских групп.

Работу планируется провести по аналогии с авиачартерами. Значимой мерой поддержки автобусных туров может стать единый пропуск на выделенные транспортные полосы в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе. Регионы готовы к таким мерам поддержки, но для этого необходимо, чтобы появился признак туристической перевозки и признак туристического автобуса.

Безопасно для путешественников

В основе автобусных путешествий – транспортная безопасность, особенно, когда речь идет об организованных детских группах.

И, если будет введено определение признака автобусной перевозки, мер разрешительных остановок, то это позволит облегчить положение и ситуацию с транспортной перевозкой внутри туристических городов.

Экспертный совет при Комитете поддержал законопроект, и работа над ним будет продолжена с учетом мнения специалистов и регионов, - заключила Салаева.