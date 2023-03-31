Рашид Исмаилов: укрепить сотрудничество прикаспийских стран поможет зеленая дипломатия

Опубликовано: 22:41, 31 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Укрепление сотрудничества в зоне Каспийского моря, объявленное одним из приоритетов внешней политики России согласно ее обновленной концепции, можно осуществить с помощью зеленой дипломатии, считает председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

Зеленая дипломатия может сыграть важную роль в укреплении сотрудничества между прикаспийскими странами, которому отдается приоритет в обновленной концепции внешней политики России. Об этом заявил в Telegram-канале председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

Он подчеркнул, что наиболее плодотворным инструментом для укрепления такого сотрудничества может послужить зеленая дипломатия, которая выступает здесь как мягкая сила.

"Экология Каспия действительно связывающая, объединяющая тема для России, Азербайджана, Казахстана, Туркмении и Ирана. На этом треке мы должны быть лидерами"

— Рашид Исмаилов.

Председатель Российского экологического общества также призвал иметь в виду экологические аспекты проекта МТК "Север-Юг".