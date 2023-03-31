5 известных спортсменов-мусульман

В исламе спорту уделяется особое место, как укрепляющему физическое состояние и дух атлета. Считается, что сам пророк Мухаммед занимался спортом, поощряя к нему своих сподвижников и приближенных. В мире спорта много великих атлетов-мусульман, которые своим примером вдохновили сотни тысяч юных исламских (и не только) спортсменов.

Сегодня мы расскажем о пятерых.

Мухаммед Али (США)

”Порхай как бабочка, жаль как пчела” - спортивное кредо ”Величайшего” Мухаммеда Али, который благодаря своему таланту добился небывалых высот в мире бокса. Знаменитый боксер изначально не был мусульманином. Кассиус Клей, родившийся в американском Кентуки, принял ислам в 1961 году в возрасте 19 лет, бросив вызов не только предубеждениям в мире спорта, но и консервативным взглядам Америки 1960-х годов. Мухаммед Али, который сам себя называл Величайший, считается самым лучшим боксером в тяжелом весе всех времен. Золотой призер Олимпиады 1960 года Мухаммед Али был не только боксером и активистом, борющимся за права чернокожих и мусульман, но еще и писал стихи:

Два раунда. Точка. Третьего нет.

На меня ставит весь белый свет.

На ринге никто не сравнится с Али

Противник любой о пощаде моли!

Я Величайший!

/перевод Екатерина Винник/

В 2001 году на экраны вышел кинофильм ”Али” с оскароносным Уиллом Смитом в роли Мухаммеда Али.

Имран Хан (Пакистан)

Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан изначально прославился, благодаря достижениям в мире спорта, а именно в крикете (командный вид спорта с битой и мячом). Став капитаном национальной команды Пакистана в 1982 году, Имран Хан привел страну к единственной на сегодняшний день победе на Чемпионате мира в 1992 году, накануне финального матча призвав команду бороться, как тигры, загнанные в угол. Хан считается одним из самых успешных игроков в истории крикета. Завершив профессиональную спортивную карьеру, Имран Хан, в свое время друживший с принцессой Дианой, посвятил себя политике. В 2010 году спортсмен-политик был представлен в Зале славы Международного совета крикета.

Зинедин Зидан (Франция)

Профессиональный футболист из Франции Зинедин Зидан или Зизу родился в пригороде Марселя в семье алжирских эмигрантов. Несмотря на то, что Зидан называл себя ”непрактикующим мусульманином”, он все равно читал молитву перед каждым матчем. Лучший футболист Европы и мира, обладатель Золотого мяча 1998 года привел сборную Франции к победе на Чемпионате мира, а испанский ”Реал Мадрид” к победе в Лиге чемпионов. Завершив карьеру футболиста, Зидан, забивший более 90 голов, стал профессиональным тренером, возглавив клуб ”Реал Мадрид”, который он покинул в 2021 году. Зидан был одним из амбассадоров успешной заявки Катара на проведение Чемпионата мира по футболу в 2022 году.

Марат Сафин (Россия)

Марат Сафин, татарин по национальности, представленный в Международном зале теннисной славы с 2016 года, стал первой ракеткой мира в 2000 году в возрасте 20 лет. Сафин был первым россиянином, к тому же мусульманином, который добрался до полуфинала Уимблдона. В интервью USA Today в 2008 году Сафин назвал себя стопроцентным мусульманином. Ставший победителем двух турниров Большого шлема (Открытого чемпионата США в 2000 году и Открытого чемпионата Австралии в 2005 году), Сафин завершил профессиональную карьеру в 2010 году. Младшая сестра Марата Сафина, Динара, тоже достигла статуса первой ракетки мира в одиночном разряде в 2009 году.

Хабиб Нурмагомедов (Россия)

В октябре 2020 года британская The Guardian назвала дагестанца Хабиба Нурмагомедова вторым по популярности исламским спортсменом современности после футболиста Мохаммеда Салаха. Хабиб Нурмагомедов, профессиональный боец ММА и чемпион UFC одержал 29 побед в легком весе и завершил карьеру в возрасте 32 лет. Нурмагомедов, бой которого с Конором Макгрегором собрал рекордное количество просмотров и заработавший более $ 17 млн, всячески поддерживает мусульман всего мира, критикуя тех, кто пытается сеять вражду и высказывается против ислама.