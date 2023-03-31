Рынок горел два дня на Ставрополье

Опубликовано: 21:47, 31 мар 2023 (UTC+3 MSK)

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Пожар на рынке почти двое суток тушили в Предгорном районе Ставрополья. Его площадь достигала 3,5 тыс кв м. Несмотря на масштабы инцидента, в результате него никто не пострадал.

Почти двое суток продолжался пожар на рынке "Привокзальный" на Ставрополье, только два часа назад он был полностью потушен, рассказали в краевом МЧС.

В ведомстве пояснили, что полностью последствия были ликвидированы в 19:30 мск. Площадь пожара достигла 3,5 тыс кв м.

При этом на протяжении более чем 24 часов пожарные занимались проливкой конструкций, а также разбирали завалы.

О пожаре

Возгорание на рынке, расположенном на третьем километре автодороги Пятигорск - Георгиевск, началось накануне ночью, сигнал о нем поступил в час ночи. Оказалось, что пламя бушевало внутри металлического ангара с вещами.

Локализовать пожар, который получил повышенный ранг сложности, удалось только в 11:41 мск. Открытое горение было ликвидировано лишь в 16:00 мск.

Пострадавших нет.