Военно-Грузинская дорога была открыта для грузовиков лишь девять часов

Опубликовано: 21:25, 31 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Военно-Грузинскую дорогу снова закрыли для грузовиков из-за непогоды в Грузии. Ближе к вечеру погодные условия ухудшились, в горах снова пошел снег, сообщили в МЧС Северной Осетии.

Ухудшение погодных условий на территории Грузии спровоцировало закрытие Военно-Грузинской дороги для большегрузного транспорта – с момента открытия трасса в соседнее государство была открыта для большегрузов лишь девять часов, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС Северной Осетии.

В связи с начавшимся снегопадом на территории Грузии невозможно обеспечить безопасный проезд грузовиков, с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии движение большегрузных автотранспортных средств на участке Владикавказ – пункт пропуска Верхний Ларс - в направлении на выезд из Российской Федерации с 20:00 мск до особого распоряжения запрещено, - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Военно-Грузинская дорога была закрыта для грузовиков почти всю ночь, она открылась сегодня только к 11:00 мск. Утром проезда в Грузию в очереди перед пунктом пропуска Верхний Ларс ожидали 1268 большегрузов.