На Дону восстановили движение по федеральной трассе М-4 "Дон"

Дорожные службы Ростовской области расчистили от снега федеральную трассу М-4 "Дон" почти сутки закрытую из-за последствий сильного снегопада. Сейчас по ней пошли первые машины.
Движение в Каменском и Красносулинском районах Ростовской области восстановлено в обоих направлениях, транспорт движется по трассе плотным потоком, - сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Telegram-канал региональной Госавтоинспекции.
Для ликвидации последствий снегопада трассу на участке с 907 по 983 км в Ростовской области пришлось закрыть с 20:00 мск четверга, в Белокалитвенском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском районах был введен режим ЧС.
Последствия ЧС ликвидировали более 200 спасателей, еще в полдень в заторе на трассе оставались тысячи машин.
По прогнозам синоптиков, непогода продержится на Юге России до воскресенья. Затем прогнозируется потепление и незначительные осадки.