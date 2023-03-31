На Дону восстановили движение по федеральной трассе М-4 "Дон"

Опубликовано: 20:22, 31 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дорожным службам донского региона удалось оперативно очистить от снеговых заносов федеральную трассу М-4 "Дон", на которой после снегопада собрались тысячи автомобилей.

Дорожные службы Ростовской области расчистили от снега федеральную трассу М-4 "Дон" почти сутки закрытую из-за последствий сильного снегопада. Сейчас по ней пошли первые машины.

Движение в Каменском и Красносулинском районах Ростовской области восстановлено в обоих направлениях, транспорт движется по трассе плотным потоком, - сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Telegram-канал региональной Госавтоинспекции.

Для ликвидации последствий снегопада трассу на участке с 907 по 983 км в Ростовской области пришлось закрыть с 20:00 мск четверга, в Белокалитвенском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском районах был введен режим ЧС.

Последствия ЧС ликвидировали более 200 спасателей, еще в полдень в заторе на трассе оставались тысячи машин.

По прогнозам синоптиков, непогода продержится на Юге России до воскресенья. Затем прогнозируется потепление и незначительные осадки.