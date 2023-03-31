Зеленая вода может пойти из кранов у жителей Астаны

Опубликовано: 19:30, 31 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Зеленой воды из-под крана призывают не бояться коммунальные службы Астаны. Краситель будет добавлен в нее специально для проверки возможных утечек и хищений.

Горячая вода может позеленеть в Астане, предупредили в акимате.

Через неделю, 8 апреля, компания, ответственная за водоснабжение, добавит в сеть специальный органический краситель - флуоресцеин натрия. Благодаря ему можно будет найти дефекты труб и задвижек.

Зеленая вода поможет обнаружить и возможные похищения, причем как отдельными потребителями, так и предприятиями.

Если в квартире из крана потекла горячая зеленая вода, необходимо сразу же направить сигнал в Единый контакт-центр iKOMEK 109 и диспетчеру "Астана-Теплотранзит".

Что такое флуоресцеин натрия?

Флуоресцеин натрия, иначе Уранин А, - диагностический краситель. Он безопасен для человека и используется во многих отраслях, в том числе в медицине - для диагностики определенных заболеваний сосудов, а также для окрашивания, например, спасжилетов - при попадание человека в таком жилете в воду на нем появляется ярко-зеленое пятно, заметное для спасателей.