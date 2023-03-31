Зеленая вода может пойти из кранов у жителей Астаны

Горячая вода может позеленеть в Астане, предупредили в акимате.
Через неделю, 8 апреля, компания, ответственная за водоснабжение, добавит в сеть специальный органический краситель - флуоресцеин натрия. Благодаря ему можно будет найти дефекты труб и задвижек.
Зеленая вода поможет обнаружить и возможные похищения, причем как отдельными потребителями, так и предприятиями.
Если в квартире из крана потекла горячая зеленая вода, необходимо сразу же направить сигнал в Единый контакт-центр iKOMEK 109 и диспетчеру "Астана-Теплотранзит".
Что такое флуоресцеин натрия?
Флуоресцеин натрия, иначе Уранин А, - диагностический краситель. Он безопасен для человека и используется во многих отраслях, в том числе в медицине - для диагностики определенных заболеваний сосудов, а также для окрашивания, например, спасжилетов - при попадание человека в таком жилете в воду на нем появляется ярко-зеленое пятно, заметное для спасателей.