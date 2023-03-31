Вечернее тройное ДТП на Ставрополье унесло две жизни

Опубликовано: 19:01, 31 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Сегодня вечером на трассе Пятигорск – Георгиевск произошло тройное ДТП, в котором погибли два человека и пострадал ребенок, сообщили в УГИБДД региона.

Несоблюдение безопасной дистанции вылилось в трагедию – в тройной аварии на Ставрополье сегодня погибли водитель BMW и его пассажирка, пострадала и их четырехлетняя дочка.

Авария случилась на трассе "Пятигорск - Георгиевск", ее участниками стали еще два автомобиля, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Ставропольскому краю.

Предварительно известно: в районе 16:30 на автодороге Пятигорск - Георгиевск водитель BMW не выдержал безопасную дистанцию и врезался в идущий впереди Renault Duster. От удара тот въехал в отбойник, а BMW протаранил стоящую на обочине из-за поломки грузовую "ГАЗель", передает "Интерфакс".

37-летний водитель BMW от полученных травм скончался на месте, погибла и его 32-летняя жена. Их дочь, четырехлетняя девочка, доставлена в районную больницу – ее спасло то, что во время аварии девочка находилась в детском автокресле.