РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Вечернее тройное ДТП на Ставрополье унесло две жизни

Вечернее тройное ДТП на Ставрополье унесло две жизни
Сегодня вечером на трассе Пятигорск – Георгиевск произошло тройное ДТП, в котором погибли два человека и пострадал ребенок, сообщили в УГИБДД региона.

Несоблюдение безопасной дистанции вылилось в трагедию – в тройной аварии на Ставрополье сегодня погибли водитель BMW и его пассажирка, пострадала и их четырехлетняя дочка.

Авария случилась на трассе "Пятигорск - Георгиевск", ее участниками стали еще два автомобиля, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Ставропольскому краю.

Предварительно известно: в районе 16:30 на автодороге Пятигорск - Георгиевск водитель BMW не выдержал безопасную дистанцию и врезался в идущий впереди Renault Duster. От удара тот въехал в отбойник, а BMW протаранил стоящую на обочине из-за поломки грузовую "ГАЗель", передает "Интерфакс".

37-летний водитель BMW от полученных травм скончался на месте, погибла и его 32-летняя жена. Их дочь, четырехлетняя девочка, доставлена в районную больницу – ее спасло то, что во время аварии девочка находилась в детском автокресле.

Пьяный полицейский в отпуске насмерть сбил пешехода в Дагестане

Пьяный полицейский в отпуске насмерть сбил пешехода в Дагестане

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
635 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version