В СКФО не торопятся решать проблему с незаконными многоэтажками

Опубликовано: 18:18, 31 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Несмотря на то, что власти СКФО тщательно отслеживают и строго пресекают любую деятельность по строительству многоквартирных домов с нарушениями законодательства, в ряде регионов округа на это смотрят сквозь пальцы, заявил сегодня полпред президента РФ в СКФО Юрий Чайка.

Руководство ряда регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) всячески затягивает решение вопроса с проблемными многоквартирными домами, возведенными в нарушение закона, сообщил полпред президента РФ в СКФО Юрий Чайка.

В Едином реестре проблемных объектов в СКФО сейчас насчитывается 46 таких домов, общая площадь которых составляет более 380 тыс квадратных метров. За 2022 год их количество в округе сократилось на 28%, на 18 объектов", рассказал полпред на заседании Совета, передает "Интерфакс".

Острее всего проблема стоит в Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии и Ставропольском крае, и решается она в этих регионах неудовлетворительно, с затяжками и проволочками.

Чайка предложил руководству регионов и их надзорным органам на местном уровне запретить застройщикам строить многоквартирные жилые дома с нарушениями требований федерального законодательства и строго спрашивать с них за такие попытки.