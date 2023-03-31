Президент Грузии выступит перед депутатами Европарламента впервые за 13 лет

Опубликовано: 18:15, 31 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт президента Грузии

Президент Грузии выступит в Европарламенте в середине апреля. Это будет первое за 13 лет выступление грузинского лидера перед евродепутатами.

Президент Грузии планирует в следующем месяце выступить в Европарламенте. Об этом Саломе Зурабишвили сообщила 31 марта, выступая с ежегодным докладом в грузинском парламенте.

Она подчеркнула, что выступить перед евродепутатами ее позвала президент ЕП Роберта Метсола.

Зурабишвили напомнила, что последний раз грузинский президент выступал в Европарламенте в 2010 году.

По словам президента Грузии, ее обращение к Европарламенту запланировано на 18 апреля. Она подчеркнула, что ей будет не так уж легко выступать с речью, однако это нужно, чтобы Европа поняла и услышала грузинский народ.