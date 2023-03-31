Оппозиционер ранил депутата партии Пашиняна в парламенте Армении

Оппозиционный депутат задержан после нападения на коллегу от правящей фракции "Гражданский договор" в Армении, сообщает СК РА.
ЧП в армянском Национальном собрании произошло сегодня, на закрытом заседании одной из комиссий. Представитель оппозиционного националистического блока "Армения", Мгер Саакян сначала озвучил в адрес председателя комиссии Владимира Варданяна ни на чем не основанное замечание. После этого законодатель встал, подошел к коллеге и не установленным пока предметом нанес ему удар в бровь, отчего тот упал.
Уголовное дело
По факту нападения было запущено уголовное производство. Его ведет отдел тяжких преступлений столичного управления СК.
Агрессор задержан. Его доставили в полицию.
Пострадавший
Владимира Варданяна отвезли в больницу. Позже он рассказал, что ему пришлось наложить два шва на лицо.
Депутат также опроверг все сообщения СМИ о том, что он якобы спровоцировал оппозиционера. Варданян подчеркнул, что он все время сидел, не вставал и не оскорблял коллегу.