Оппозиционер ранил депутата партии Пашиняна в парламенте Армении

Опубликовано: 18:07, 31 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Пострадавший Владимир Варданян. Сайт парламента Армении

Депутат-оппозиционер напал сегодня на коллегу во время заседания в парламенте Армении. Мгер Саакян ударил по лицу Владимира Варданяна. Агрессор задержан, открыто уголовное дело.

Оппозиционный депутат задержан после нападения на коллегу от правящей фракции "Гражданский договор" в Армении, сообщает СК РА.

ЧП в армянском Национальном собрании произошло сегодня, на закрытом заседании одной из комиссий. Представитель оппозиционного националистического блока "Армения", Мгер Саакян сначала озвучил в адрес председателя комиссии Владимира Варданяна ни на чем не основанное замечание. После этого законодатель встал, подошел к коллеге и не установленным пока предметом нанес ему удар в бровь, отчего тот упал.

Уголовное дело

По факту нападения было запущено уголовное производство. Его ведет отдел тяжких преступлений столичного управления СК.

Агрессор задержан. Его доставили в полицию.

Пострадавший

Владимира Варданяна отвезли в больницу. Позже он рассказал, что ему пришлось наложить два шва на лицо.

Депутат также опроверг все сообщения СМИ о том, что он якобы спровоцировал оппозиционера. Варданян подчеркнул, что он все время сидел, не вставал и не оскорблял коллегу.