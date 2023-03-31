Мировые валюты уходят на выходные на подъеме

Опубликовано: 17:45, 31 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Накануне выходных Центробанк России повысил курсы практически всех основных мировых валют – причем выросли в цене не только доллар и евро, но и китайский юань.

На предстоящие выходные и понедельник, с 1 по 3 апреля, Банк России установил завышенный официальный курс мировых валют – так, доллар прибавил в весе и теперь стоит 77,32 рубля, что на 24 копейки выше предыдущего показателя.

Еще больше выросла в цене европейская валюта - официальный курс евро вырос на 35 копеек, до 84,11 рубля, передает ТАСС.

Ненамного, но вырос и юань – все выходные и понедельник официальный курс китайской национальной валюты будет составлять 11,24 рубля, что на 6 копеек дороже уровня торгов.

Напомним, неделей ранее перед выходными официальный курс доллара вырос на 14 копеек, составив 76,45 рубля. А вот евро и юань наоборот дешевели – евро на 75 копеек, до 82,39 рубля, а юань – на скромные 5 копеек, до 11,11 рубля.