Выставка «Дагестан Расула Гамзатова» открылась в Музее Востока

Опубликовано: 16:46, 31 мар 2023 (UTC+3 MSK)

В Москве, в Государственном музее Востока открылась выставка «Дагестан Расула Гамзатова». Экспозиция приурочена к 100-летию со дня рождения советского аварского поэта, прозаика, публициста, переводчика и общественного деятеля, народного поэта Дагестана Расула Гамзатова.

На выставке представлено более 80 архивных фотографий Гамзатова, снятых в разные периоды его жизни, 40 живописных и графических произведений ведущих дагестанских художников, предметы декоративно-прикладного искусства, кайтагская вышивка, ювелирные изделия и традиционные женские костюмы народов Дагестана. Выставка «Дагестан Расула Гамзатова» проводится совместно с «Музеем-заповедником - этнографическим комплексом «Дагестанский аул» и продлится до 9 мая.