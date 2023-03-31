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Выставка «Дагестан Расула Гамзатова» открылась в Музее Востока

В Москве, в Государственном музее Востока открылась выставка «Дагестан Расула Гамзатова». Экспозиция приурочена к 100-летию со дня рождения советского аварского поэта, прозаика, публициста, переводчика и общественного деятеля, народного поэта Дагестана Расула Гамзатова.

На выставке представлено более 80 архивных фотографий Гамзатова, снятых в разные периоды его жизни, 40 живописных и графических произведений ведущих дагестанских художников, предметы декоративно-прикладного искусства, кайтагская вышивка, ювелирные изделия и традиционные женские костюмы народов Дагестана. Выставка «Дагестан Расула Гамзатова» проводится совместно с «Музеем-заповедником - этнографическим комплексом «Дагестанский аул» и продлится до 9 мая.

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