Опубликовано: 15:34, 31 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Модернизация и развитие пограничных пунктов на границе с Китаем и Грузией обойдется России в 25 млрд рублей. Власти планируют завершить реконструкцию "Верхнего Ларса" до конца текущего года.

На развитие российско-китайской и российско-грузинской границ будет выделено 25 млрд рублей, сообщил вице-премьер России Андрей Белоусов.

По его словам, российское руководство намерено завершить в этом году реконструкцию контрольно-пропускного пункта на границе с Грузией "Верхний Ларс". Также власти планируют обеспечить устойчивую работу КПП на границе с Китаем.

При этом он заверил, что в прошлом году России удалось избавиться почти от всех заторов на пропускных пунктах, расположенных на границе с Азербайджаном.

Ранее на "Верхнем Ларсе" сократили число полос движения для большегрузов с 11 до 6 в связи с началом проведения ремонтных работ.