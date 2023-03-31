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Развитие границ с Китаем и Грузии обойдутся России в 25 миллиардов рублей

Развитие границ с Китаем и Грузии обойдутся России в 25 миллиардов рублей
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Модернизация и развитие пограничных пунктов на границе с Китаем и Грузией обойдется России в 25 млрд рублей. Власти планируют завершить реконструкцию "Верхнего Ларса" до конца текущего года.

На развитие российско-китайской и российско-грузинской границ будет выделено 25 млрд рублей, сообщил вице-премьер России Андрей Белоусов.

По его словам, российское руководство намерено завершить в этом году реконструкцию контрольно-пропускного пункта на границе с Грузией "Верхний Ларс". Также власти планируют обеспечить устойчивую работу КПП на границе с Китаем.

При этом он заверил, что в прошлом году России удалось избавиться почти от всех заторов на пропускных пунктах, расположенных на границе с Азербайджаном.

Ранее на "Верхнем Ларсе" сократили число полос движения для большегрузов с 11 до 6 в связи с началом проведения ремонтных работ.

 

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