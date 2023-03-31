О чем доложат аналитики на Ясинской конференции

С 4 по 14 апреля в Национальном исследовательском университете "Высшая школа экономики" пройдет XXIV Ясинская (Апрельская) международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества в рамках Десятилетия науки и технологий. На конференции эксперты НИУ ВШЭ представят более 20 аналитических докладов.

В конференции примут участие ведущие ученые и эксперты, представители бизнеса и госслужащие. Эксперты НИУ ВШЭ представят более 20 аналитических докладов. На их основе могут быть выработаны рекомендации для развития потенциала России, ее человеческих, производственных, инновационных возможностей.

Директор Института "Центр развития" НИУ ВШЭ Наталья Акиндинова и вице-президент НИУ ВШЭ Лев Якобсон представят доклад "Экономика России под санкциями: от адаптации к устойчивому росту". В своем исследовании авторы расскажут, как российская экономика адаптировались к санкциям и перешла к устойчивому росту.

Первый проректор НИУ ВШЭ Вадим Радаев выступит с докладом "Как россияне справляются с новым кризисом: социально-экономические практики населения". В своей работе автор подробно описывает, как события 2022 года повлияли на материальное благополучие россиян.

На конференции выступят руководитель Центра ИИ НИУ ВШЭ Алексей Масютин, директор ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Леонид Гохберг, директор по научным проектам НИУ ВШЭ Сергей Гарбук, директор Центра исследований цифровой экономики ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Константин Вишневский, директор Национального центра развития ИИ при Правительстве РФ Сергей Наквасин, вице-президент, директор департамента искусственного интеллекта и машинного обучения Сбербанка Максим Еременко и старший управляющий директор, начальник управления Национального развития искусственного интеллекта Сбербанка Владимир Авербах. Специалисты расскажут, в каких сферах искусственный интеллект (ИИ) принесет наибольшие эффекты и как поддержать внедрение ИИ в различных отраслях экономики.

Первый проректор НИУ ВШЭ Леонид Гохберг вместе с коллегами выступят с докладом "Цифровая трансформация в изменяющихся условиях". Эксперты обсудят с гостями следующие темы: как развивается рынок информационно-коммуникационных технологий, как государство поддерживает отечественных разработчиков, готов ли бизнес перейти на отечественное ПО и многое другое.

Директор Центра исследований структурной политики НИУ ВШЭ Юрий Симачев представит исследование "Адаптация российских промышленных компаний к санкциям: первые шаги и ожидания". В частности, будет рассмотрено, как российские компании адаптировались к санкционному давлению и каких результатов удалось достичь.

Заведующая Проектно-учебной лабораторией антикоррупционной политики НИУ ВШЭ Дина Крылова представит слушателям доклад "Развитие антикоррупционного законодательства и комплаенса в новых условиях". В своей работе эксперт расскажет, какие возможности сегодня есть в России для развития антикоррупционного законодательства, как предотвратить "откаты" в сфере госзакупок, как развивать антикоррупционную культуру в государственном и корпоративном секторах и многое другое.

Заместитель первого проректора НИУ ВШЭ Татьяна Колобашкина выступит с докладом "Устойчивое развитие в неустойчивом мире: объединяя усилия регионов, городов и компаний". В частности, эксперт расскажет о цифровизации городских процессов, как обеспечить устойчивое развитие городов и сохранить при этом экологическую безопасность, как будут реализовываться Стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года и многое другое.

Отдельные доклады на конференции будут посвящены российскому образованию. Так, проректор НИУ ВШЭ Сергей Рощин выступит с исследованием "Выпускники среднего профессионального образования на российском рынке труда". Эксперт обсудит с участниками конференции проблемы с кадрами на рынке среднего профессионального образования и как эти проблемы можно решить.

Проректор НИУ ВШЭ Дмитрий Земцов и директор Института образования НИУ ВШЭ Евгений Терентьев презентуют доклад "Образование: личное благо или общественное? Обучение служением как хорда современного образования". Авторы представят результаты обзора зарубежного опыта реализации модели обучения служением в системах высшего образования и расскажут, как применить эту модель в отечественном образовании.

С полной программой Ясинской международной конференций можно ознакомиться по ссылке.

Аккредитация журналистов по ссылке

Информационные партнеры

Телеканал "Россия 24", NEWS.ru, Business FM, Радио Sputnik, "Вестник Кавказа", "Российская газета", Общественное телевидение России, "Мел", Парламентская газета, "Учительская газета", Сноб, Полит.Ру, Naked Science, телеграм-канал "Научно-образовательная политика", телеграм-канал "Небрехня", телеграм-канал "Наука и университеты", AllDaily, InScience.News, Indicator.Ru, Ридус, журнал "Стратегия", телеканал ПРО БИЗНЕС, , телеграм-канал "Университеты РФ", "Экономика и жизнь", Агентство социальной информации, "Образование.Пресс", "Бизнес и общество".

Справочно

ЯМНК – крупнейшее мероприятие по числу участников и представительству исследовательского сообщества междисциплинарных конференций по общественным наукам. Ежегодно в конференции принимают участие более 1700 человек, которые участвуют в обсуждении широкого круга актуальных проблем экономического и социального развития страны. С 2022 года конференция называется Ясинской в честь одного из основателей НИУ ВШЭ – министра экономики России (1994–1997), почетного научного руководителя НИУ ВШЭ Евгения Григорьевича Ясина.