Турецкая избирательность: Финляндии - «да», Швеции - «нет»

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Турция дала добро на принятие Финляндии в НАТО. Для Анкары Хельсинки - менее опасный и важный кейс, чем Стокгольм.

Турецкие условия для Хельсинки и Стокгольма

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО было объявлено этими странами еще в мае 2022 года, однако процесс до сих пор затягивался из-за противодействия Турции. Анкара требовала от этих государств прекратить поддержку сторонников курдской организации YPG и выдать их Турции.

В турецком МИД поясняли, что пункт о спонсировании террористических организаций, которыми считаются FETO и YPG, касаются Швеции. Однако, так как эти страны объявили об одновременном вступлении в НАТО, под удар претензий попала и Финляндия.

На Турцию оказывалось большое давление со стороны стран альянса. В феврале ее посетил госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Шведы пытались задобрить Анкару, созвав конференцию доноров по восстановлению Турции от землетрясений.

Раздельные решения Анкары

Однако решающее слово все равно осталось за правительством Реджепа Тайипа Эрдогана. Спустя долгое время оно все же решило пойти на смягчение и дать добро Финляндии. Процесс запустился 17 марта, когда в Стамбул на переговоры с турецким лидером прибыла президент Финляндии Саули Ниинистё.

Спустя две недели, 30 марта турецкий парламент одобрил заявку Финляндии на вступление в НАТО. Так как остальные 30 стран блока, включая Венгрию, дали свое согласие, теперь членству Хельсинки ничто не препятствует.

Почему Финляндии удалось договориться с Турцией?

Членство Хельсинки в НАТО определило, во-первых, то, что финский кейс оказался менее проблематичным. Финляндия не критиковала Турцию за ее боевые операции в Сирии против курдов, и в Хельсинки не укрываются боевики YPG.

Во-вторых, в Турции скоро выборы президента и парламента. Эрдогану нужна поддержка Запада. Согласие на членство Финляндии - это аванс в надежде показаться «своим». Критика западных СМИ и политиков могла бы помешать Эрдогану и его альянсу победить на выборах.

Что ждет Швецию?

Говорить о том, что в случае победы Эрдоган даст добро Швеции на присоединение к НАТО, преждевременно. С одной стороны, в случае победы у него не будет нужды в поддержке Запада. С другой стороны, блокирование Швеции делается не исключительно ради внутриполитических интересов. Анкара все еще заинтересована в урегулировании конфликта в Украине, а вступление Швеции в НАТО лишь эскалирует ситуацию.

Потому этот рычаг Эрдоган может еще долго держать в запасе, чтобы склонить НАТО к миру в Причерноморье.