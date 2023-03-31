Ставрополье запустит в течение двух лет девять проектов ВИЭ

Опубликовано: 14:56, 31 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На Ставрополье в скором времени должны заработать две солнечные и семь ветряных электростанций. Их планируется запустить в эксплуатацию в течение двух лет

К 2025 году в Ставропольском крае намерены осуществить целый ряд проектов в области возобновляемой энергетики. Об этом сообщил глава Ставрополья в интервью "Интерфаксу".

По словам Владимира Владимирова, к этому времени должны заработать две солнечные и семь ветряных электростанций.

Губернатор обратил внимание на то, что строительство Кузьминской и Труновской ВЭС идет по графику. После того, как они будут введены в эксплуатацию, количество объектов ветрогенерации в регионе достигнет 7.

Глава Ставрополья также рассказал, что в настоящее время руководство края занимается вместе с АО "НоваВинд" проработкой создания дополнительных ВЭС. В частности, возможность сотрудничества в данной области обсуждается с компанией "Лукойл".