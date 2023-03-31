Опубликовано: 14:53, 31 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сергей Лавров отверг изоляцию России от стран Евросоюза и США, отбросив враждебные намерения по отношению к ним. При этом он предупредил, что конфронтация с Москвой не принесет никаких перспектив.

Конфронтация России с европейскими странами и США не имеет никаких перспектив, на Западе должны об этом знать, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что отсутствие у России изоляции от государств Евросоюза и Соединенных Штатов является четко закрепленной мыслью. По его словам, у Москвы отсутствуют какая-либо вражда по отношению к этим странам.

При этом глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что Европа и Америка могут взаимодействовать с Россией лишь после того, как они поймут, что конфронтационная политика по отношению к Москве не принесет каких-то положительных перспектив. Лавров посоветовал Западу отказаться от этой политики на практике.

В то же время министр иностранных дел добавил, что Россия будет сама решать, насколько западные государства будут готовы следовать рекомендациям из Москвы.