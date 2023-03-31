В течение трех лет в Дагестане переселят из аварийного жилья свыше 5,5 тыс человек

Руководство Дагестана приняло программу по переселению из аварийного жилья, рассчитанную с 2023 по 2025 год. Об этом рассказали в региональном правительстве.
За это время республиканские власти собираются расселить более 5,5 тыс человек и ликвидировать около 70 тыс кв метров аварийной жилой площади.
Где будет реализована новая программа?
По состоянию на начало года аварийными в Дагестане признаны 97 многоквартирных домов, суммарная жилая площадь которых превышает 73 тыс кв метров.
Новая программа охватит целый ряд городов, включая Махачкалу, Дербент и Каспийск. Она будет также реализована в Буйнакске, Дагестанских огнях, Кизилюрте, Кизляре, Южно-Сухокумске, в Гергебильском и Тарумовском районах.
Ранее на этой неделе стало известно, что в нынешнем году в Дагестане потратят 300 млн рублей на то, чтобы обеспечить инвалидов собственным жильем.