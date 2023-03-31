В течение трех лет в Дагестане переселят из аварийного жилья свыше 5,5 тыс человек

Опубликовано: 13:58, 31 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В ближайшие 3 года новым жильем обзаведутся 5,5 тыс жителей Дагестана. Это станет возможном благодаря новой программе по переселению из аварийных домов, которую планируются реализовать в 8 городах и 2 районах республики

Руководство Дагестана приняло программу по переселению из аварийного жилья, рассчитанную с 2023 по 2025 год. Об этом рассказали в региональном правительстве.

За это время республиканские власти собираются расселить более 5,5 тыс человек и ликвидировать около 70 тыс кв метров аварийной жилой площади.

Где будет реализована новая программа?

По состоянию на начало года аварийными в Дагестане признаны 97 многоквартирных домов, суммарная жилая площадь которых превышает 73 тыс кв метров.

Новая программа охватит целый ряд городов, включая Махачкалу, Дербент и Каспийск. Она будет также реализована в Буйнакске, Дагестанских огнях, Кизилюрте, Кизляре, Южно-Сухокумске, в Гергебильском и Тарумовском районах.

Ранее на этой неделе стало известно, что в нынешнем году в Дагестане потратят 300 млн рублей на то, чтобы обеспечить инвалидов собственным жильем.