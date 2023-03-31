© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня в истории Азербайджана скорбная дата: 31 марта – День геноцида азербайджанцев. В этот день в 1918 году дашнаки и большевики начали геноцид азербайджанского народа, погубив 40 тыс человек. У преступлений против человечности нет срока давности, и об этом преступлении армянских националистов против Азербайджана необходимо помнить и сегодня.

31 марта - одна из самых черных дат в истории азербайджанского народа: в этот день и последовавшие за ним первые числа апреля в 1918 году были совершены массовые убийства азербайджанского населения Баку и соседних городов. За четыре дня геноцида погибло свыше 40 тыс азербайджанцев.

С 1998 года 31 марта является памятной датой в Азербайджанской Республике – Днем геноцида азербайджанцев.

Почему был совершен геноцид азербайджанцев?

В начале 1918 года, спустя несколько месяцев после Октябрьской революции, на территории Азербайджана велась ожесточенная борьба за власть. Местная партия "Мусават" занималась формированием независимого государства, которое под названием Азербайджанская Демократическая Республика будет провозглашено 28 мая 1918 года. "Мусавату" противостояли большевики в лице Бакинского совета, в то время контролировавшего Баку. На азербайджанские земли тогда приходилось 90% производства всей нефти бывшей Российской Империи, и ради ресурсов руководство Российской коммунистической партии (большевиков) поставило Бакинскому совету задачу удержать власть в Азербайджане любой ценой.

Ради решения этой задачи большевики объединились в коалицию с партией армянских националистов "Дашнакцутюн", чья политическая программа была построена на тюркофобии и исламофобии. Дашнаки стремились к полному искоренению азербайджанского населения на Южном Кавказе и построению обширного армянского государства, их основным методом являлся террор. Совпадение их националистических интересов с интересом большевиков в уничтожении мусаватистов и привело к массовым убийствам азербайджанцев в Баку и других городах.

Почему это произошло именно 31 марта?

3 марта 1918 года был заключен Брест-Литовский договор, завершивший участие РСФСР в Первой мировой войне. Для борьбы за власть в Азербайджане это означало, что уже в ближайший месяц на Кавказ прибудут турецкие войска, которые поддержат "Мусават" и выбьют Бакинский совет из Баку. Кроме того, готовилось провозглашение независимой от РСФСР южнокавказской федерации – Закавказской Федеративной Демократической Республики со столицей в Тифлисе. Большевикам требовалось опередить оба этих события.

Причины геноцида азербайджанцев описаны выше, а поводом стало возвращение в Азербайджан офицерского состава бывшей Дикой дивизии после все того же Брестского мира. Ожидалось, что в дальнейшем они должны будут в дальнейшем сформировать армию Азербайджанской Демократической Республики, и Бакинский совет объявил операцию по их разоружению. Выполнение было поручено армянским военным частям, которые вернулись с фронтов заранее и контролировались дашнаками, и, хотя в Баку приехали считанные десятки азербайджанских офицеров, операция мгновенно переросла в бесконтрольную этническую чистку во всем Азербайджане.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Масштабы геноцида азербайджанцев

31 марта – 3 апреля 1918 года дашнаки и большевики уничтожили:

12 тыс человек в Баку;

8 тыс человек в Арешском, Гейчайском и Шамахинском уездах;

7,7 тыс человек в Зангезуре;

7 тыс человек в Шамахы;

3 тыс человек в Нахчыване и Шаруре;

2 тыс человек в Губе.

За те же четыре дня армянские националисты разорили и сожгли:

211 азербайджанских сел в Эриванской губернии;

150 азербайджанских сел в Карабахе;

122 азербайджанских сел вокруг Губы;

115 азербайджанских сел в Зангезуре;

92 азербайджанских села в Карской области;

58 азербайджанских сел вокруг Шамахы.

Масштабы геноцида азербайджанцев объясняются несколькими причинами. Во-первых, силы сторон были слишком неравны. Азербайджанцев в Российской Империи не призывали на военную службу, а армян – призывали. Поэтому у дашнаков было и оружие, и множество профессиональных военных с большим боевым опытом, в то время как защищали от них мирное население лишь считанные члены бывшей Дикой дивизии и не воевавшие до этого добровольцы "Мусавата". Кроме того, истребление азербайджанцев поддержал Каспийский военный флот, организовавший артиллерийские обстрелы мусульманских кварталов Баку.

Во-вторых, большевики, которые могли бы сдержать дашнаков, в тот момент предпочли не препятствовать геноциду азербайджанцев, поскольку рассчитывали, что это поможет рассорить южнокавказские народы и не дать им объединиться и отвоевать независимость. Так в итоге и вышло, однако удержать власть над Азербайджаном ценой 40 тыс азербайджанских жизней Бакинский совет все же не смог.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Последствия массовых убийств азербайджанцев в 1918 году

После четырех дней геноцида азербайджанцев "Мусават" согласился прекратить борьбу за власть в Азербайджане в обмен на завершение этнических чисток. Ненадолго Бакинский совет стал единственным хозяином Баку. Закавказская Федеративная Демократическая Республика, объявленная 22 апреля, действительно не смогла прожить долго из-за урона, нанесенного единству народов Южного Кавказа зверствами дашнаков, и через месяц она распалась на три независимых государства – Азербайджанскую Демократическую Республику, Грузинскую Демократическую Республику и Демократическую Республику Армения.

Однако дальше большевикам пришлось пожалеть о том, что они в целом связались с "Дашнакцутюном". Впервые союз с армянскими националистами повредил им во время похода на Тифлис, поскольку по пути дашнаки продолжали разорять азербайджанские села, а местное население ответило им ожесточенным отпором, что ослабляло силы Бакинского совета и создавало препятствие его военным планам. В итоге в начале июле в события вмешалась Кавказская исламская армия во главе с генералом Нури-пашой, при поддержке которой собственные кавказские силы смогли остановить Красную армию.

Затем дашнаки попросту предали большевиков, объединившись с их противниками – эсерами, при поддержке британцев создавшими Диктатуру Центрокаспия. Никому из них это не помогло: силы Азербайджанской Демократической Республики и Кавказская исламская армия в итоге выбили из Баку и большевиков, и дашнаков, и эсеров, и британцев. Столица Азербайджана была освобождена от захватчиков 15 сентября, и уже 17 сентября из Гянджи в Баку переехало правительство АДР.

Историки подчеркивают, что именно агрессивный национализм дашнаков, породивший в том числе территориальные претензии Армении к Азербайджану и Грузии, разрушил работу по объединению народов Южного Кавказа для совместной защиты своей независимости от РКП(б). Ереван отверг необходимость кавказских народов вместе бороться за суверенное будущее, к чему призывали Баку и Тифлис, а победителем в итоге стали добившиеся раскола на Кавказе большевики: спустя несколько лет они завоевали по одиночке все три южнокавказские республики.

Именно геноцид азербайджанцев армянскими националистами 31 марта – 3 апреля 1918 года определил дальнейшую историю Южного Кавказа.