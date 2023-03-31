Когда непогода покинет Юг России

Опубликовано: 11:16, 31 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Непогода продержится на Юге России до воскресенья. Затем прогнозируется потепление и незначительные осадки. Стихия оставила без света 30-35 тыс человек на Дону.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил о том, что ближайшей ночью заморозки ожидаются в Калмыкии, Краснодарском крае, Адыгее и Ростовской области. В то же время через два дня прогнозируется потепление.

«Ближайшей ночью будут заморозки в Калмыкии до минус 4 градусов, в Краснодарском крае, Адыгее, Ростовской области – до минус 6 градусов, но затем придет потепление»

– поделился прогнозом он.

Далее Вильфанд пояснил, что резкое ухудшение погодных условий на юге страны стало следствием встречи очень теплых и очень холодных масс воздуха.

Это привело к выпадению в Ростовской области до 48 мм осадков, что значительно превысило показатели месячной нормы.

Напомним, что на данный момент в Ростовской области без света остаются около 30-35 тыс человек. В 95 населенных пунктах ощущается нехватка энергоснабжения.