РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Грузовикам снова недоступен Верхний Ларс

Грузовикам снова недоступен Верхний Ларс
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Проезд большегрузного транспорта по Военно-Грузинской дороге снова запрещен. Это связано с неблагоприятными погодными условиями. На участке Гудаури-Коби проезд разрешен только через лавинозащитные тоннели.

В пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии проинформировали о запрете движения большегрузов по Военно-Грузинской дороге. Это связано с неблагоприятными погодными условиями.

«Запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке г. Владикавказ - н. п. Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 02:15 31 марта 2023 года до особого распоряжения»

– говорится в сообщении ведомства.

Для прочих видов транспорта проезд открыт.  

Согласно данным Национального агентства окружающей среды, на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби движение также открыто для всех. На участке Гудаури-Коби проезд разрешен только через лавинозащитные тоннели.

Верхний Ларс закрыла непогода

Верхний Ларс закрыла непогода

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1175 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version