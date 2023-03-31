Грузовикам снова недоступен Верхний Ларс

Опубликовано: 9:35, 31 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Проезд большегрузного транспорта по Военно-Грузинской дороге снова запрещен. Это связано с неблагоприятными погодными условиями. На участке Гудаури-Коби проезд разрешен только через лавинозащитные тоннели.

В пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии проинформировали о запрете движения большегрузов по Военно-Грузинской дороге. Это связано с неблагоприятными погодными условиями.

«Запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке г. Владикавказ - н. п. Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 02:15 31 марта 2023 года до особого распоряжения»

– говорится в сообщении ведомства.

Для прочих видов транспорта проезд открыт.

Согласно данным Национального агентства окружающей среды, на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби движение также открыто для всех. На участке Гудаури-Коби проезд разрешен только через лавинозащитные тоннели.