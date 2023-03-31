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В Москве будет дождливо и тепло

В Москве будет дождливо и тепло
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Москве сегодня будет облачно, возможен дождь, столбики термометров будут подниматься до + 8 градусов.  Атмосферное давление – 743 мм ртутного столба.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России сегодня в Москве установится теплая погода – столбики термометров будут подниматься до +8 градусов. Также синоптики обещают переменную облачность и не исключают небольших дождей.

«Днем в столице будет 6-8 градусов тепла, в ночь на субботу - до плюс 1 градуса. Вечером местами ожидается туман. Ветер северный, 3-8 м/с»

– говорится в прогнозе.

Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 4-9 градусов, местами умеренный дождь. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки минус 2 градуса.

В столичном регионе установится настоящая весенняя погода

В столичном регионе установится настоящая весенняя погода

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