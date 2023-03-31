Опубликовано: 7:47, 31 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Курс доллара и евро на открытии торгов Мосбиржи продемонстрировали отрицательную динамику. Стоимость американской и европейской валют составили 76,95 и 84,08 рубля соответственно.

Курс доллара к рублю в ходе утренних торгов на Московский бирже в пятницу, 31 марта падал, по сравнению с аналогичными показателями вечера накануне.

Так, американская валюта упала на 12,75 копейки до 76,95 рубля. Европейская валюта также снижала. Спад составил 29,25 копейки до уровня в 84,08 рубля.

Курс юаня к рублю на открытии практически почти не менялся: подорожав на 0,6 копейки, он закрепился на отметке в 11,198 рубля.

Какой курс доллара на завтра

Согласно прогнозам аналитиков, курс доллара на завтра составляет 77,22 рубля, минимальный курс – 76,14, а максимальный 78,30 рубля.