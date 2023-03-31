Что посмотреть в Самарканде

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Самарканд, который считается одним из древнейших городов мира, длительное время был ключевой точкой Великого Шелкового пути. Основанный в VII веке до н.э. Самарканд был столицей огромной империи Тамерлана и династии Тимуридов, простиравшейся от Китая до Средиземного моря (XIV-XV век). С тех пор в городе осталось множество архитектурных шедевров.

В Средние века Самарканд был одним из главных научных центров Востока. В 2001 году центральную площадь Самарканда, как и другие древние исторические здания Самарканда, внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что посмотреть самостоятельному туристу в Самарканде?

Число интересных мест, которые можно увидеть в этом древнем городе, просто ошеломляет. Здесь вы найдете разнообразные мавзолеи, мечети и медресе.

Ансамбль Регистан, включающий самаркандскую площадь и три медресе (Улугбека, Шердор и Тилля-Кари)

Соборная мечеть Биби-Ханым, построенная при Тамерлане после его индийского похода

Шахи-Зинда - ансамбль из одиннадцати мавзолеев Караханидской и Тимуридской знати

Мавзолей Гур-Эмир (усыпальница Тамерлана и Тимуридов) и Мавзолей Аксарай (усыпальница Тимуридов)

Сиабский базар - один из крупнейших и старейших в Средней Азии

Медресе Улугбека, Тилля-Кари и Шердор

Мечеть Хазрет-Хызр XIII века, также там располагается мавзолей первого президента Ислама Каримова

Обсерватория Улугбека на холме Кухак

Мавзолей Ходжа Дониер (Святого Даниила)

городище Афрасиаб.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Помимо своей невероятной архитектуры и богатой истории эта "жемчужина" Великого шелкового пути также славится своими лепешками (гала осие-нон), так что их обязательно стоит попробовать, как и местный плов. Прогуляйтесь по одной из самых центральных улиц города - Ташкентской, посмотрите железнодорожный вокзал, зайдите в центральный парк отдыха имени Алишера Навои.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Интересный факт: Узбекистан - одна из двух стран в мире, которую от морского побережья отделяет более чем одна страна (вторая такая страна - Лихтенштейн)

Как раньше назывался город Самарканд?

Самарканд, завоеванный Александром Македонским в 329 году до н. э., в античности греки и римляне называли Мараканда. В Китае его знали под названием Симисекан (тучный город). Руины древнего Самарканда - ровесника Рима - которые можно найти к северу от города, с XVII века называют Афрасиаб в честь туранского царя - героя эпоса "Шахнаме". С нашествием монголов городище на Афрасиабе было полностью разрушено. Тем не менее именно с этого места началась история современного Самарканда, причем раскопки там до сих проводятся.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что можно привезти из Самарканда?

Национальный головной убор - тюбетейка или дуппи

Изделия из каракуля, например шапку

Ювелирные изделия из серебра, серьги кашгар-болдак

Медные тарелки

Ковры ручной работы

Местные продукты и напитки: сухофрукты, специи, орехи, сладости, мед, сумаляк, нават, казы, курут, чай, вино

Керамические изделия, например посуда или фигурки бабайчики, а также фарфор

Изделия с сюзане - вышитой шелком тканью

Шарфы из узбекского шелка - иката

Носки из верблюжьей шерсти

Узбекская художественная миниатюра

Самаркандская шелковая бумага из тутового дерева

Традиционные куклы из ткани или папье-маше

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда лучше всего ехать в Самарканд?

Летом здесь очень жарко, лучше всего приезжать весной или осенью. Но любителям жары может понравиться здесь и летом, поскольку климат довольно сухой, поэтому температуры в +35-45°C переносятся легче. Холоднее всего в январе, но зимы в Узбекистане мягкие, поэтому на новогодние праздники туристы все равно приезжают. Меньше всего туристов здесь в феврале, но с марта уже снова открывается туристический сезон, тем более что в Узбекистане с размахом отмечают Навруз.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как добраться до Самарканда из России?

Между Россией и Узбекистаном есть прямое авиасообщение. Из Москвы в Самарканд сейчас летают Аэрофлот, Utair, Узбекские авиалинии, Вим-Авиа. Недавно Utair открыли в дополнение к Москве рейсы по пятницам между Санкт-Петербургом и Самаркандом. С апреля из Москвы в Самарканд дважды в неделю начнет летать и "Победа". А Uzbekistan Airways также запустили прямые рейсы из Самарканда в Казань - раз в неделю.

Из Москвы в Самарканд можно добраться и поездом, но дорога займет около 3 дней и придется сделать пересадку в Волгограде или Верхнем Баскунчаке. Коронавирусные ограничения сейчас не действуют. Российским туристам виза не нужна на срок поездки до 60 дней.