Узеир Гаджибеков: автор гимна, опер и фельетонов

30 лет назад, в марте 1993 года, парламент Азербайджана утвердил положение о государственном гимне. Музыку для него еще 1919 году написал композитор Узеир Гаджибеков, и с того времени специалисты отмечают его глубину и мощнейшую энергетику. Здесь мы расскажем о человеке, которому удалось создать для своей страны гимн, достойный какой-нибудь огромной империи.

Горийская семинария

Узеир Гаджибеков родился в 1885 году в Агджабеди, а вскоре семья переехала в Шушу, где мальчик получил начальное образование. Учебу он продолжил в Закавказской учительской семинарии (она же Горийская). С детских лет занимался мугамным пением, играл на музыкальных инструментах, а с приходом в семинарию еще глубже погрузился в мир музыки – научился играть на скрипке и других музыкальных инструментах, познакомился с произведениями русских и мировых классиков. Во время учебы в Горийской семинарии Гаджибеков также собирал и записывал народные песни.

В Закавказской учительской семинарии в разное время учились Джалил Мамедкулизаде, Нариман Нариманов, Муслим Магомаев (дед Муслима Магомаева).

Литература

После учебы Гаджибеков несколько лет преподавал в Гадруте и Баку, где неожиданно заинтересовался журналистикой. Впоследствии он занимался переводами, за время работы в газетах написал множество статей, сатирических произведений, фельетонов о современных для него общественных проблемах, обращался к международным вопросам. Гаджибеков также создал учебник "Вопросы арифметики", двуязычные словари политических, юридических, экономических, военных терминов, используемых в периодике, а также труд "Основы азербайджанской народной музыки".

Музыка

В 1908 году Гаджибеков написал оперу "Лейли и Меджнун", сюжетной основой которой стало одноименное произведение азербайджанского литературного классика Физули. Опера стала первой не просто в Азербайджане, а во всем мусульманском мире. На фоне успеха "Лейли и Меджнун" Гаджибеков создал еще несколько опер, а также музыкальных комедий, например, в 1909 вышла "Шейх Санан", а также музыкальная комедия "Муж и жена", в 1913 году вышла в свет оперетта "Аршин мал алан", в которых объединены традиции зарубежной классики и азербайджанской национальной музыки.

К 1911 году композитор был автором нескольких известных в народе работ, но принял решение получить профессиональное музыкальное образование сначала в Москве, а затем в Санкт-Петербурге. Одной из последних работ Гаджибекова стала написанная в 1937 году опера "Кёроглы", за основу сюжета был взят популярный среди тюркских народов одноименный эпос. Опера очень полюбилась зрителям. За нее композитор получил Сталинскую премию, лауреатом которой он становился дважды.

За свою жизнь Узеир Гаджибеков получил множество званий и премий: заслуженного деятеля искусств Азербайджана, народного артиста Советского Союза. Он был руководителем Азербайджанской тюркской музыкальной школы, которую создали по его инициативе, ректором Азербайджанской консерватории, академиком Академии наук Азербайджана, а также председателем Союза композиторов Азербайджана.