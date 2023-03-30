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В Северной Осетии участниками акции по сдаче ЕГЭ стали родители учащихся и чиновники

В Северной Осетии участниками акции по сдаче ЕГЭ стали родители учащихся и чиновники
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Северной Осетии мамы и папы школьников, а также местные чиновники поучаствовали в акции по сдаче ЕГЭ. Их протестировали на знание русского языка

В Северной Осетии участниками акции "Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями" стали родители учащихся и местные чиновники. Об этом рассказали в Минобрнауки региона.

В общей сложности в акции по сдаче ЕГЭ, которая охватывает всю страну, в республике поучаствовали 450 человек. Их протестировали на знание русского языка.

Акция направлена на то, чтобы уменьшить психологическое давление на ребят во время подготовки к ЕГЭ, а также дать возможность им и их мамам и папам поближе познакомиться с экзаменационной процедурой.

Инициатор акции - Рособрнадзор. В Северной Осетии ее организует региональное Минобрнауки.

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