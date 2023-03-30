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Самолет из Токио в Тель-Авив экстренно сел в Баку

Самолет из Токио в Тель-Авив экстренно сел в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Самолет Boeing 787-9 следовавший из Токио в Тель-Авив экстренно приземлился в Баку. Капитан судна запросил посадку в связи с резким ухудшением самочувствия одного из пассажиров.

Самолет, совершавший рейс из Токио в Тель-Авив, экстренно приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку.

Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, капитан судна авиакомпании EL AL потребовал экстренной посадки в связи с резким ухудшением самочувствия одного из пассажиров.

Самолет совершил посадку, после чего пассажир был доставлен в одну из бакинских клиник.

Летевший в Махачкалу самолет экстренно приземлился в Баку

Летевший в Махачкалу самолет экстренно приземлился в Баку

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