Самолет из Токио в Тель-Авив экстренно сел в Баку

Опубликовано: 22:21, 30 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Самолет Boeing 787-9 следовавший из Токио в Тель-Авив экстренно приземлился в Баку. Капитан судна запросил посадку в связи с резким ухудшением самочувствия одного из пассажиров.

Самолет, совершавший рейс из Токио в Тель-Авив, экстренно приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку.

Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, капитан судна авиакомпании EL AL потребовал экстренной посадки в связи с резким ухудшением самочувствия одного из пассажиров.

Самолет совершил посадку, после чего пассажир был доставлен в одну из бакинских клиник.