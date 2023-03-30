Самолет из Токио в Тель-Авив экстренно сел в Баку

Самолет Boeing 787-9 следовавший из Токио в Тель-Авив экстренно приземлился в Баку. Капитан судна запросил посадку в связи с резким ухудшением самочувствия одного из пассажиров.
Самолет, совершавший рейс из Токио в Тель-Авив, экстренно приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку.
Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, капитан судна авиакомпании EL AL потребовал экстренной посадки в связи с резким ухудшением самочувствия одного из пассажиров.
Самолет совершил посадку, после чего пассажир был доставлен в одну из бакинских клиник.