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В Дагестане появилось новое почетное звание

В Дагестане появилось новое почетное звание
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Дагестанские парламентарии учредили почетное звание ветерана труда. Его будут получать те, кто на протяжении долгих лет вносил вклад в развитие республики.

В Дагестане депутаты Народного собрания одобрили во втором чтении законопроект об учреждении звания народного ветерана Дагестана, сообщил парламентарий Малик Баглиев.

Он отметил, что почетное звание ветерана труда республики будет присуждаться тем гражданам, которые работали на благо развития Дагестана, внося свой вклад в процветание региона.

Стоит добавить, что законопроект об учреждении почетного звания претерпел одну поправку, но ко второму чтению ее учли и одобрили.

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