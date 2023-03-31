Оператор Кашагана ответит за загрязнение окружающей среды

Опубликовано: 2:05, 31 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Минэкологии Казахстана предъявило иск консорциуму по разработке месторождения Кашаган North Caspian Operating Company в $5,1 млрд - это штрафы за загрязнение окружающей среды, выявленные в ходе проверки.

Департамент экологии по Атырауской области проверил работу консорциума по разработке месторождений Кашаган, Кайран, Актоты и Юго-Западный Кашаган North Caspian Operating Company (NCOC) и подал на него судебный иск в 2,3 трлн тенге ($5,1 млрд) за загрязнение окружающей среды, сообщили местные СМИ.

Как выяснила проверка, NCOC сосредоточил на площадках складирования "Болашак" более 1 млн т "лишней" серы, не получив на это экологического разрешения и не представив на согласование документы по временной площадке хранения серной кислоты. К тому же консорциум сбрасывает неочищенные сточные воды в пруд-испаритель, самовольно проводит эмиссии на испарительных емкостях, сжигает в факелах неочищенный сырой газ и и все это - без согласования с экологическим ведомством.

Теперь NCOC придется ответить в суде сразу по шести статьям в рамках возбужденного в отношении компании административного производства в административном суде Атырау. Это и нарушение санитарно-эпидемиологических и экологических требований по охране окружающей среды, и нарушение требований проведения производственного экологического контроля, и невыполнение условий экологического разрешения, и загрязнение, засорение или истощение вод, и порча земли, отметили в ведомстве.