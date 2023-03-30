В Москве, в Государственном музее Востока открылась выставка, приуроченная к 100-летию со дня его рождения советского аварского поэта, прозаика, публициста, переводчика и общественного деятеля, народного поэта Дагестана Расула Гамзатова.

На выставке подставлено более 80 архивных фотографий Гамзатова, снятых в разные периоды его жизни, 40 живописных и графических произведений ведущих дагестанских художников, предметы декоративно-прикладного искусства, кайтагская вышивка, ювелирные изделия и традиционные женские костюмы народов Дагестана. Информационным партнером выступает "Вестник Кавказа".

Директор музея Востока Александр Седов:

Подавляющее большинство экспонатов приехало на выставку из Дагестана. Эти работы повествуют о Стране гор, о красоте ее природы, о самобытной культуре ее народов. Многие из работ навеяны произведениями Расула Гамзатова.

Личность Расула Гамзатова, его многогранное творчество художники воспринимают по-своему. Они создают иллюстрации к его стихам, к его поэмам, воплощают на холсте тонкую душу дагестанского народа. Вглядываясь в картины, читая строки из его многочисленных произведений, написанных с любовью и заботой, невольно влюбляешься в эту замечательную страну. Собственно, поэтому мы и назвали выставку ”Дагестан Расула Гамзатова”. Мы с ним прогуливаемся по улицам маленьких горных сел, поднимаемся на высокие вершины Кавказских гор, наблюдаем за горянками, идущими за водой к роднику, любуемся портретами жителей Дагестана. Замечательные архивные фотографии, где Расул Гамзатов запечатлен в окружении семьи, коллег и друзей, политиков и глав государств, и всегда с широкой улыбкой на лице. Этой выставкой мы отдаем дань уважения нашему великому соотечественнику

- говорит Александр Седов

Директор "Музея-заповедника - этнографического комплекса "Дагестанский аул" Зумруд Сулейманова:

Расул Гамзатов, конечно, выдающийся представитель многонациональной литературы России и многонациональной культуры России. Еще в 2021 году Владимир Владимирович Путин своим указом определил федеральный статус празднования векового юбилея Расула. На федеральном уровне проходит много мероприятий, посвященных столетию Расула Гамзатова.

Он начал писать стихи с 9 лет, в 19 лет уже вышла книга. Он писал о Родине, отношении к женщине, к матери, размышлял о жизни, о чести горцев, дружбе, верности. Большая часть произведений была посвящена теме войны: у него на фронте погибло два брата. Поэзия Гамзатова, его талант прославили Дагестан на весь мир. Он очень любил Дагестан, он очень много писал о Дагестане. Ему всегда хотелось, чтобы Дагестан полюбили. Если бы он сегодня видел, сколько туристов в приезжает в Дагестане, то очень бы радовался

- говорит Зумруд Сулейманова.

Союз писателей Дагестана был второй по численности организацией после РСФСР, даже в союзных республиках не было столько писателей и поэтов. Это тоже заснула Расула Гамзатова. Для каждой народности он создал секции, старался, чтобы молодежь получала образование, подсказывал, помогал и вместе с ними радовался удачам своих молодых питомцев. Он очень любил молодежь.

- директор "Дагестанского аула"

В Дагестане сейчас тоже проходят выставки, концерты его песен, студенческие конференции, круглые столы. Мы также проведем выставку в Великом Новгороде, Ставрополе. В Азербайджане также прошло множество мероприятий, особенно в районах, где проживают дагестанцы и не только. У него было много друзей из Азербайджана: и Муслим Магомаев, и Бюльбюль оглы, которые исполняли его песни. И в Грузии будут проходить мероприятия, и в Казахстане, и в Узбекистане.

- рассказала Зумруд Сулейманова.

Она также заметила:

Он был человек очень добрый, очень веселый, с большой душей, с тонким юмором. Расула Гамзатова очень любили. Он был избалован вниманием правительства, руководства страны. При жизни стал классиком. Его стихи глубокие, мудрые и воспитывающие. Он поэт аула и планеты. В 80 странах стоят памятники его ”Журавлям”.

Советник генерального директора Музея Востока Татьяна Метакса:

О войне немало песен сложено, но о такой песне, которую написал Расул Гамзатов, - ”Журавли” - я не могу спокойно говорить. Одно это стихотворение делает его величайшим поэтом. Он был по-настоящему великим человеком, который воспевал свой любимый Дагестан. Он был настоящим патриотом своей Родины. Сейчас некоторые стесняются говорить это слово, я не стесняюсь, это великое слово. Расул Гамзатов - настоящий человек, настоящий советский человек. Человек, который сделал для того, чтобы о его Дагестане знали во всем мире. Он занимался общественной деятельностью, был журналистом, переводчиком. Он удостоен множества различных званий. У него великолепная семья, чудесные дочери. Мы дружим с ними, а наш музей любит и дружит с Дагестаном.

Мы периодически показываем искусство Дагестана. И на этой выставке представлены чудесные произведения самых разных художников, которые воспевают Дагестан. Здесь много фотографий, все они посвящены герою этой выставки - Расулу Гамзатову.

- рассказала Татьяна Метакса.

Старший научный сотрудник Государственного музея Востока, куратор выставки Лидия Рославцева:

Выставка приурочена к юбилею Расула Гамзатова, и у меня такое ощущение, что мы действительно отмечаем день рождения: в этих костюмах, со всеми этими фотографиями, со всеми работами, на фоне Дагестана с его прикладным искусством. Такая праздничная выставка: тут и живопись, и прикладное искусство, и фотографии.

Здесь всего четыре экспоната из нашего музея, а остальное привез ”Дагестанский аул”, который является частью огромного музея Тахо-Годи. Мы собрали всё, на фоне чего этот поэт рос, развивался, всё, что он любил в своей жизни.

- утверждает Лидия Рославцева.

Дочь поэта Патимат Гамзатова:

Мне очень понравилась выставка. Это первый совместный проект Музея Востока и музея ”Дагестанский аул”, и мне кажется, он очень удачный, потому что выставка получилась нескучной. Она интересно рассказывает и о личности Расула Гамзатова, и о Дагестане. Я очень благодарна всем, кто празднует столетие моего отца. Проводится много мероприятий - в библиотеках, в школах, в высших учебных заведениях. Но главное, что люди читают. Мой отец хотел, чтобы его читали и помнили именно в стихах. И это происходит.

Мне трудно объяснить, почему песня "Журавли" стала такой популярной, но, несомненно, там задеты какие-то очень важные параметры человеческой души. Образ ушедшей души, которая превратилась в птицу, совпадает с фольклорными образами многих народов, с какими-то мифологическими образами. Здесь отец попал в точку. Глубокое, прекрасное – база на которой строится искусство. Целое поколение художников питается этой благодатной средой, традиционным искусством. Очень много перекличек современного с традиционным искусством, с нашими обычаями.

- заметила Патимат Гамзатова.