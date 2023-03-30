Тонкости пребывания туристов в Таиланде

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Российские туристы не покидают лидирующих позиций по въезду в Таиланд среди неазиатских путешественников. Какие новшества для них придумали власти страны и какие еще планируются.

Ранее "Вестник Кавказа" рассказывал, что посмотреть в Бангкоке.

Куда зовет “Белый Лотос”

Сериал “Белый Лотос” стал настоящим трендсеттером в сфере туризма с выхода первого же сезона в 2021 году. Посмотрев очередную курортную историю, толпы путешественников устремляются в страны, где проводились съемки, чтобы насладиться полюбившимися локациями или хотя бы побыть неподалеку от них. Особую популярность сериал приобрел после выхода очередной главы про приключения отдыхающих в Сицилии, получив множество наград. Несмотря на не самые оптимистичные повороты сюжета сериал послужил отличной рекламой гавайским и итальянским туристическим местам.

На днях создатели антологии раскрыли, где будет сниматься третий сезон: был сделан нелегкий выбор в пользу Таиланда. Дата выхода намечена на осень 2023 года, и можно предсказать уже сейчас, что это повлечет за собой дополнительный приток туристов как уже зимой, так и в следующем году.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Туризм в Таиланде остается одной из наиболее значимых отраслей экономики. В 2019 году страна приняла почти 40 млн туристов, что стало рекордом. Пандемия сильно подпортила статистику, как и остальным странам, но туристический поток потихоньку восстанавливается.

У российских туристов Таиланд начал завоевывать популярность в 2007 году, когда граждан РФ освободили от необходимости получения визы с туристическими целями. С тех пор народная любовь к местным курортам только росла. Если сначала основное внимание было направлено на курорты Паттайи, а потом Пхукета, то в последние годы отдыхающие стали переключаться на соседние острова и другие части страны на материке.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Скандал со штрафными карточками

На этой неделе появилась новость о том, что туристам в Таиланде начали выдавать красные и желтые карточки, по аналогии с футбольными правилами, но в виртуальном виде. Это просто пометки в системе иммиграционной службы страны. Пока что систему ввели только на Пхукете и не факт, что она приживется. Но многих обеспокоило то, что среди нарушивших правила оказалось много россиян.

Это связано исключительно со статистическими данными: в Таиланд приезжает очень много российских туристов, а в 2023-м по сравнению в пандемийными годами турпоток лишь возрос.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Безопасно ли российским туристам ехать в Таиланд?

Принимающая сторона объявила, что к российским туристам предвзятого отношения нет. Все ужесточения направлены на борьбу с пребыванием туристов в стране с истекшей визой или нелегально открывших бизнеса, а обычных туристов это затрагивать не будет. Кроме того, все коронавирусные ограничения полностью отменили для российских туристов еще осенью 2022 года.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Если вы хотите сделать свое пребывание в стране комфортным и ненароком не нарушить никакие законы, стоит придерживаться простых правил:

следить, чтобы не закончился загранпаспорт

не нарушать сроки пребывания в стране

не устраиваться на работу нелегально

не водить в нетрезвом виде

не ввозить и не использовать электронные сигареты, их аналоги и кальяны

не вывозить ракушки и кораллы, за исключением обработанных в сувениры

необходимо соблюдать правила приличия в целом

Сколько можно находиться в Таиланде русским туристам?

С октября прошлого года по конец марта этого года легальный срок нахождения россиян в стране без визы вырос до 45 дней. Скорее всего, это правило будет продлено до конца 2023 года, если нет, то срок вернется к 30 дням.

Для увеличения срока нахождения необходимо заранее получить визу (однократную - на 90 дней или многократную - на 180 дней с возможностью выезда). Но при необходимости можно продлить срок пребывания на неделю в офисе иммиграционной службы (стоит озаботиться этим за несколько дней до срока окончания визы, поскольку заявление рассматривается 1-3 дня), либо вовсе обнулить, выехав из страны и въехав обратно (не более трех раз).

Новшества туристической сферы

Власти страны также планируют ввести для россиян опцию оформления электронной визы, по которой в Таиланде можно будет пребывать 60 дней. А этом летом с туристов в Таиланде начнут взимать туристический сбор 300 батов при прибытии воздушным путем, 150 батов - по морю или по суше.