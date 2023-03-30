Инфоповод. Ситуация в Лачине. Россия и Армения. Ядерная сделка Ирана. Рамадан 2023

Опубликовано: 16:00, 30 мар 2023 (UTC+3 MSK)

Марина Лагутина расскажет в программе «Инфоповод» о самых интересных новостях со всего мира, произошедших за неделю.

«Вестник Кавказа» представляет программу «Инфоповод» – самые интересные новости со всего мира за неделю. Марина Лагутина расскажет о ситуации на Лачинской дороге и восстановлении города Лачин, о нарастании напряжения между Москвой и Ереваном, о намерении Ирана выйти из ядерной сделки и о начале священного для мусульман месяца Рамадан.

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