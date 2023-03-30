© Фото: Скриншот видео МВД Грузии

Возвращение Михаила Саакашвили в Грузию обернулось для политика заключением под стражу и длящимся по сей день пребыванием в больнице. Сам экс-президент и его сторонники заявляют, что таким образом происходит посягательство на его жизнь, однако не предоставляют каких-либо доказательств. Власти Грузии уверены, что цель Саакашвили - устроить в стране переворот.

Награждение бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили норвежской премией за продвижение прав человека и демократии вызвали негодование в грузинском руководстве. Премьер Ираклий Гарибашвили сравнил экс-главу республики с террористом Андерсом Брейвиком, напомнив о "жесткой системе Саакашвили" в годы его правления.

Между тем, еще пару лет назад ничто не предвещало , что вокруг одного из бывших президентов Грузии будет сломано столько копий. Однако осень 2021 года стала переломной в жизни Саакашвили: его возвращение на Родину стало неожиданностью для всех и, по всей видимости, трагедией для него самого.

Что же побудило "отца грузинской демократии" вернуться в Грузию и чем кончится эта история?

Зачем Саакашвили вернулся в Грузию

Итак, 28 сентября 2021 года Михаил Саакашвили нелегально возвратился в Грузию в грузовике с молочной продукцией, который вошел в порт Поти на корабле "Вильнюс" из Украины. Свое прибытие он подтвердил записью в одной из соцсетей, заявив, что вернулся в Грузию, несмотря на риск для жизни и свободы.

Власти страны сразу объявили о плане по поимке бывшего президента. Спустя несколько суток, 1 октября, прямо перед муниципальными выборами, Саакашвили был задержан в одной из квартир в Тбилиси. Задержанный потом признался, что за 4 дня пребывания в Грузии успел съесть лишь один хачапури и один хинкали. А далее началась голодовка.

Что побудило беглого президента вернуться на родину, несмотря на уголовное преследование и угрозу тюрьмы? Ответа на этот вопрос у Саакашвили точно нет. Он говорит о непреодолимой и безграничной любви к Грузии, вспоминая сны из разных уголков страны. Позже, на одном из судебных заседаний он скажет, что "не мог смотреть на развал Грузии". Поэтому, по его словам, несмотря на ведущую роль в украинской политике, он и вернулся в страну, так как "любит ее до сумасшествия".

При этом руководство республики было (и остается) уверено, что бывший глава государства хотел устроить в Грузии очередную революцию. Затем от правящей партии "Грузинская мечта" зазвучали заявления о том, что партия Саакашвили под его руководством хочет вовлечь Грузию в конфликт между Россией и Украиной. Глава "Мечты" Ираклий Кобахидзе обвинил именно Киев в засылке опального политика в Грузию. По его словам, украинские власти напрямую участвовали в операции по отправке Саакашвили.

Судя по заявлениям официального Тбилиси, экс-президент хотел устроить хаос в Грузии, вернуть страну в период разгула безнаказанности. Припомнили Саакашвили и распространенные во время его президентства тюремные пытки. Более того, на фоне спецоперации России на Украине среди сторонников бывшего главы звучали различные призывы о вовлечении страны в конфликт.

Скриншот видео Специальной пенитенциарной службы Грузии

Недавно премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что о скором конфликте между Россией и Украиной ему стало известно еще в декабре 2021 года. Знал глава правительства (по его словам) и о том, что Саакашвили вернулся в Грузию неслучайно. Именно поэтому экс-президент был благополучно отправлен за решетку - его приезд изначально представлял угрозу для безопасности страны.

"У нас была об этом информация, в том числе и я знал от наших коллег, партнеров. Когда Саакашвили прибыл в Грузию? 1 октября. Саакашвили заслали организованно, главная цель была устроить здесь переворот и включить страны в конфликт в нужное время. Мы сегодня в этом не сомневаемся"

— Ираклий Гарибашвили

За что посадили бывшего президента

Саакашвили обвинялся сразу в нескольких уголовных делах. По возвращении на родину против него было возбуждено дело о незаконном пересечении границы, ранее же его заочно обвинили в убийствах влиятельных лиц Грузии.

По делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани бывший глава республики был осужден на три года, а по делу о нападении на депутата Валерия Гелашвили - на шесть. Также он проходил свидетелем по делу о гибели грузинского премьера Зураба Жвания, к уголовной ответственности по нему в 2014 и 2015 годах было привлечено несколько человек.

Помимо этого, Саакашвили обвиняют в растрате государственных средств в размере 8,8 млн лари. Как заявляли в Главпрокуратуре, значительная сумма денежных средств была потрачена в период с 2009 по 2012 годы на личные нужды экс-лидера. По этому делу ему грозит до девяти лет лишения свободы.

Политика заподозрили и в санкционировании убийства бизнесмена Бадри Патаркацишвили, скончавшегося 12 февраля 2008 года в Лондоне, и в превышении полномочий по событиям 7 ноября 2007 года, когда тот приказал жестоко расправиться с демонстрациями оппозиции в Тбилиси.

Из четырех уголовных дел, возбужденных против бывшего лидера Грузии, по двум уже был вынесен вердикт. При этом Саакашвили отверг все обвинения. Провозгласив себя политзаключенным, он объявил голодовку.

Скриншот видео Специальной пенитенциарной службы Грузии

Саакашвили в тюрьме

Политика Саакашвили поместили в тюрьму №12 в Рустави. Как писали СМИ, она отвечает европейским стандартам, а самого экс-лидера поместили в одиночную камеру, где он находился под постоянным видеонаблюдением. Ему предоставили телевизор и мобильный туалет.

Тем не менее, Саакашвили наотрез отказался от еды. Сразу после задержания он объявил голодовку, которая продлилась 50 дней. Затем была еще одна голодовка, с помощью которой оппозиционер требовал оказать ему адекватную медицинскую помощь. Во второй раз он продержался около 20 дней (с 21 февраля по 10 марта 2022 года).

Ограничения в еде сильно сказались на здоровье Саакашвили. За год пребывания в тюрьме он похудел на 30 кг. Опальный лидер объявил себя жертвой пыток и бесчеловечного обращения. Более того, в первой половине августа прошлого года у него нашли 17 заболеваний, возникли подозрения на туберкулез и деменцию. Сам политик в одном из писем заявлял, что во время пребывания в тюрьме он повредил позвоночник.

Мировая общественность выразила обеспокоенность состоянием Саакашвили. Призывы об освобождении экс-президента поступали не только с улиц грузинских городов, но и с разных стран. Больше всего в освобождении бывшего главы государства был заинтересован Киев. Украинские политики и медийные персоны не раз предлагали грузинскому руководству передать Саакашвили им, однако получали отказ.

В феврале 2023 года резолюцию о поддержке и освобождении опального руководителя страны принял Европарламент, выразив обеспокоенность состоянием Саакашвили и "неадекватной позицией" грузинских властей.

В "Грузинской мечте" неоднократно утверждали, что Саакашвили симулирует заболевания ради того, чтобы покинуть страну и избежать тюремного наказания. В итоге 6 февраля Тбилисский городской суд вынес вердикт - Саакашвили не будет освобожден от отбывания наказания по состоянию здоровья.

Скриншот видео Специальной пенитенциарной службы Грузии

Саакашвили в больнице

После того, как здоровье Саакашвили в тюрьме стало ухудшаться, а призывы к отправке его на лечение стали звучать уже и в парламенте, экс-лидера 8 ноября 2021 года переправили в тюремную больницу недалеко от Тбилиси. Там он пробыл до конца года и снова вернулся в Рустави. Окружение Саакашвили утверждало, что политик находится в критическом состоянии. По словам его сторонников, у него начались проблемы с памятью, развились заболевания, которые могут сделать его инвалидом.

В мае 2022 года Саакашвили перевезли из тюрьмы в гражданскую клинику "Вивамед". По словам врачей, ему было поставлено 17 диагнозов, в ноябре их количество выросло до 36. Его брат сообщил, что вес политика упал с 118 до 79 кг. Мать оппозиционера Гиули Аласания заявила, что в организме Саакашвили превышено содержание тяжелых металлов, а его адвокат Шалва Хачапуридзе - что в теле его клиента обнаружен мышьяк. В то же время, по заявлениям Минюста Грузии, бывший президент продолжает употреблять электронные сигареты.

Сейчас Саакашвили продолжает лечиться на родине. Он утверждает, что с момента возвращения в Грузии потерял почти 60 кг. Политик полностью прикован к постели и, по его словам, часто теряет сознание.

Консилиум врачей при аппарате омбудсмена Грузии оценивает состояние экс-президента как критическое. Сам Саакашвили заявляет, что находится "на грани жизни и смерти".

Тем временем сотрудники клиники "Вивамед" уже хотят отказаться от лечения бывшего лидера Грузии, считая его слишком капризным пациентом. Поддержку им выражают власти страны, уверенные, что осужденный сам отказывается от процедур, которые могли бы помочь ему.

Жизнь Михаила Саакашвили до сих пор была полна внезапных поворотов. Возможно, еще одна внезапная развязка ждет его впереди.