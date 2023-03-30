МВД Дагестана отчиталось о ситуации с преступностью

Опубликовано: 14:48, 30 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Несмотря на то, что в Дагестане заметно улучшилась ситуация с преступностью, тревогу вызывают проявления терроризма, незаконный оборот оружия и боеприпасов, а также торговля наркотиками, сообщил на сессии парламента глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов.

В минувшем 2022 году дагестанские правоохранители задержали 10 членов спящих террористических ячеек и ликвидировали еще двоих, сообщил сегодня на сессии Народного собрания (парламента) республики глава МВД Абдурашид Магомедов.

Такие ячейки были выявлены в результате специальных операций в городах Махачкала, Дагестанские огни, Дербент, а также в Дербентском районе, все они нейтрализованы, - рассказал Магомедов, передает "Интерфакс".

В ходе этих операций у потенциальных террористов были изъяты оружие и боеприпасы, а также взрывные устройства.

В целом за год общее количество зарегистрированных преступлений в республике снизилось на 3,3%, было раскрыто около 12 тыс правонарушений, однако до сих пор остается сложной ситуация с незаконным оборотом огнестрельного оружия и боеприпасов, распространением наркотиков и аварийностью на дорогах, - добавил министр.