Отдых в Азербайджане стал новым трендом у россиян

Опубликовано: 14:00, 30 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Отмена коронавирусных ограничений в Азербайджане ожидаемо вызвала скачок бронирований на отдых в этом направлении среди россиян. В первую очередь туристов интересуют ближайшие - майские - праздники.

Решение властей Азербайджана отменить связанные с коронавирусом требования для въезда в страну вызвало скачок спроса на туры в Страну огней, сообщает АТОР.

Отмена коронавирусных ограничений для въезда в Азербайджан

Начиная с 28 марта, людям, прилетающим в АР на самолете, не нужно предоставлять сертификаты о коронавирусной прививке, не потребуется и сдавать ПЦР-тесты на ковид.

Еще одно важное нововведение: для того, чтобы попасть в места проведения торжеств, спортивные и оздоровительные учреждения, большие ТЦ, кафе и рестораны, отели, а также воспользоваться междугородными автобусами, больше не понадобятся ковидные сертификаты.

Всплеск спроса на туры

Новость об отмене ковидных ограничений практически мгновенно вызвала бурный рост спроса на туры в Азербайджан, в том числе и на ближайшие праздники - майские, что неудивительно - именно достаточно жесткие коронавирусные ограничения нередко останавливали туристов от отдыха в Азербайджане.

По информации "ВЕДИ ГРУПП", только за первый день после появления сообщения об отмене ковидных ограничений туристы забронировали количество туров, равное 75% от общего количества бронирований в Азербайджан за месяц. А в общей сложности за первые 2,5 месяца текущего года заявок по направлению стало больше на 30-35%.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Где отдохнуть в Азербайджане?

Кандидат экономических наук, доцент кафедры "Международная экономика" UNEC Эмин Гарибли в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, какие места в Азербайджане помимо Баку могут привлечь основное внимание отдыхающих из России.

"Если взять северные районы, то это прежде всего Губинская зона, где очень много достопримечательностей и превосходные условия для отдыха. Тут нельзя не упомянуть Габалу, Огуз и Шекинский район. И в советское время, и до советского времени эти регионы были знамениты именно туристическими зонами, начиная с Огузского района и заканчивая Балакеном", - сообщил он.

"На западе республики это Нафталанская и Геранбойская зоны отдыха. Там есть полезная нафталанская нефть, на которой строились еще советские здравницы. Сегодня там построено множество отелей четырех и пяти звезд. Все они готовы к приему российских туристов. Южные курорты – это Ленкоранская и Астаринская зоны отдыха, азербайджанские субтропики, где есть и пляжи, и горы, и источники минеральных вод. Там также создана вся необходимая для комфортного отдыха инфраструктура", - поведал Эмин Гарибли.

Кроме того, сейчас Азербайджан активно инвестирует в развитие туристического потенциала Карабаха. "Уже планируется строительство отелей в Карабахе и Восточном Зангезуре, в частности, в Кельбаджаре. В обозримом будущем как азербайджанские туристы, так и иностранные, включая россиян, смогут там отдохнуть. В целом, в первую очередь российских туристов сейчас ждут северокавказские курорты, курорты Малого Кавказа и наши южные субтропики", - заключил экономист.