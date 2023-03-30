Под Пятигорском пылает бокс рынка "Привокзальный"

Опубликовано: 11:08, 30 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: МЧС России

Ставропольские огнеборцы тушат масштабный пожар, вспыхнувший на площади в 2 тыс квадратных метров в металлическом боксе с товарами на рынке "Привокзальный" в Пятигорске.

Под Пятигорском в Предгорном муниципальном округе Ставропольского края минувшей ночью вспыхнул отдельно стоящий металлический бокс с товарами сельскохозяйственного назначения, площадь пожара составляла 850 кв м, но через некоторое время она увеличилась до 2 тыс кв м. Пожару был присвоен второй ранг сложности, сейчас его тушат 60 человек и 18 единиц техники, - рассказали в пресс-службе МЧС России.

Пожар пылает на рынке "Привокзальный" на 3-м километре автодороги Пятигорск – Георгиевск, по предварительным данным, пострадавших нет. Огонь вспыхнул ночью. Его тушение усложняет сильный ветер, - написал в своем Telegram-канале глава Предгорного округа Николай Бондаренко, передает "Интерфакс".

ЧП ограничило движение транспорта на автодороге Пятигорск - Георгиевск, дорожным службам региона пришлось ввести ограничения на проезд с 0 по 6 км по ней, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд спецавтомобилям спасателей, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД по региону.

Тушение пожара продолжается.