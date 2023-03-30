5 таинственных мест планеты

В мире огромное множество таинственных и мистических мест. Куда-то добраться сложно, а какие-то находятся совсем рядом. Леденящие душу леса, странные сооружения древности и величественные замки - все это наша планета, удивительная, а иногда и внушающая страх.

Для тех, кто готов погрузиться в мистическую атмосферу, сегодня мы расскажем о пяти самых удивительных местах на планете - от Японии до Коми.

Аокигахара (Япония)

Лес Аокигахара расположен к северо-западу от горы Фудзи на 30 квадратных километрах самого густонаселенного японского острова Хонсю. Считается, что Аокигахара - место, где обитают призраки юрэй. Юрэй - это мифические существа, души умерших, которые не могут обрести покой, поскольку либо умерли насильственной смертью (в том числе и в результате суицида), либо находились под влиянием сильных эмоций при жизни (любовь, жажда мести, зависть, ужас или ненависть).

Согласно японским традиционным верованиям, юрэй могут покидать мир духов и оказываться в физическом мире. Начиная с 1960-х годов Аокигахара приобрел известность как лес самоубийц. В связи с этим на входе в Аокигахару размещены таблички, призывающие посетителей, желающих свести счеты с жизнью, подумать о своих близких и обратиться в соответствующую службу поддержки. Несмотря на леденящую душу репутацию, Аокигахара крайне популярен среди местных жителей: там устраивают пикники, а по одной из троп можно подняться на Фудзи. В 2015 году вышел фильм под названием ”Море деревьев” с Мэтью Макконахи и Наоми Уоттс в главных ролях, где герой оказывается в японском лесу самоубийц.

Как узнать юрэй:

призраки юрэй облачены в белые одежды

волосы у юрэй длинные и черные

кисти юрэй безжизненно свисают, предплечья вытянуты, а плечи прижаты к телу

зачастую юрэй сопровождают блуждающие огни - хитодамы - души недавно умерших людей.

Бермудский треугольник

Бермудский треугольник находится в Саргассовом море между Майами, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико. Все истории о Бермудском треугольнике или Треугольнике дьявола относятся к категории легенд из-за мистических свойств, которые приписывают району. Считается, что в небе над Бермудским треугольником и в его водах исчезают самолеты и корабли. Одним из первых громких случаев исчезновения техники и людей в Треугольнике дьявола стало происшествие со Звеном 19, когда пять бомбардировщиков ”Эвенджер” американских ВВС пропали в декабре 1945 года.

Что будет, если попасть в Бермудский треугольник?

Скорее всего, ничего. Ученые выяснили, что количество катастроф как с морским, так и с воздушным транспортом в районе Бермудского треугольника не выше, чем в любом другом месте океана, а большинство историй, которые рассказывают о загадочном пространстве, преувеличение. Несмотря на слухи о том, что пилоты якобы стараются не пролетать над Бермудским треугольником, это не так. Судя по данным Flight Radar, зона активна для полетов.

Остров Пасхи (Чили)

Название остров получил в честь Пасхи, поскольку был открыт как раз на Пасху, 5 апреля 1722 года, Якобом Роггевеном. Достопримечательность острова - загадочные моаи или каменные истуканы, созданные из спрессованного вулканического пепла. Высота каменных фигур, в которых, по легенде, заключены сверхъестественные силы, составляет более 20 метров, а вес доходит до нескольких тонн. До сих пор доподлинно неизвестно, как и когда были созданы каменные фигуры острова, второе название которого Рапануи.

Хотя от побережья до острова более 3,5 тысяч километров, он принадлежит Чили. Россиянам, чтобы попасть в Чили не нужна виза, только сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 48 часов до прилета.

Что означает эмодзи с каменным лицом 🗿

Эмодзи ”Остров Пасхи” или ”Статуя Моаи” появилась в юникоде в 2010 году, и долгое время считалась одной из самых непопулярных. Однако в последнее время "каменное лицо" стали использовать гораздо чаще. Одно из значений эмодзи ”Статуя Моаи” - мистика, другое - ”сидеть с каменным лицом”. Часто его используют для создания ироничных мемов.

Несвижский замок (Белоруссия)

Невероятно красивый дворцовый комплекс Несвижский замок в Минской области включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Несмотря на весьма романтический вид, замок, который на протяжении столетий служил резиденцией могущественного рода Радзвиллов, окутан тайнами, и считается, что в нем живет призрак Черной дамы. По легенде, Черная дама - это дух Барбары Радзивилл, жены Сигизмунда II Августа, великого князя литовского, которая умерла всего через год после бракосочетания с возлюбленным. Обезумевший от горя князь вызвал в Несвижский замок колдуна, чтобы тот призвал дух покойной Барбары. Сигизмунду было строго-настрого запрещено прикасаться к образу Барбары, которая должна была появиться из зеркала, но он, не удержавшись, бросился к ней, и в результате, ее белая одежда превратилась в черную, зеркало разлетелось вдребезги, а призрак, не имея возможности вернуться в мир духов, застрял в стенах Несвижского замка.

Как добраться до Несвижского замка

До замка от Минска всего 112 километров. В дворцовый комплекс можно доехать на машине, экскурсионном автобусе и маршрутном транспорте. Во дворце более 30 залов, рассказывающих историю замка, а для любителей острых ощущений есть ночная экскурсия.

Маньпупунёр (Россия)

Гигантские каменные фигуры есть не только на острове Пасхи, но и в Республике Коми. Гора Идолов гораздо старше, чем пирамиды в Египте. По официальной научной теории Мансийские истуканы - геологический памятник, образовавшийся в результате многотысячелетнего выветривания горной породы. Всего на плато Маньпупунёр находится семь останцев, высотой до 42 метров. Считается, что Маньпупунёр - место силы, обладающее мощной энергетикой. Туристы, добирающиеся до уникального памятника природы, который, кстати, был признан одним из Семи чудес России, обожают фотографироваться на фоне столбовидных скал-кекуров. Добраться Маньпупунёра можно на вертолете, снегоходе или внедорожнике.

Как понять, что вы в месте силы

Места силы - особые, зачастую природные районы планеты, где человек способен переживать сильные эмоции, как положительные, так и отрицательные. Если вы, будучи на Маньпупунере, ощущаете состояние, близкое к блаженству или просветлению, чувствуете эмоциональный подъем, значит, плато с Мансийскими истуканами - ваше место силы.