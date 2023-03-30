Власти Дагестана направят больше средств на оздоровление детей

Власти Дагестана увеличат финансирование оздоровительной кампании среди детей на 20 млн рублей, заявил глава регионального Минобранауки на прошедшем заседании комиссии по ЧС.
Яхья Бучаев отметил, что в нынешнем году на реализацию этих целей будут выделены 380 млн рублей.
По его словам, нынешняя кампания охватит 34 тысячи мальчишек и девчонок. Свои двери для ребят в этом году распахнут 202 круглосуточных и 177 лагерей дневного пребывания.
Задачу проверить готовность всех лагерей к лету, особенно тех, что находятся на побережье Каспия, поставил глава Дагестана Сергей Меликов. Он пояснил, что чрезвычайно важно организовать места для купания там, где здоровью и жизни детей ничего не будет угрожать.
Глава РД также добавил, что возможность оказаться на море должна быть у всех юных жителей республики, включая тех, кто проживает в ее отдаленных районах. В этой связи он поручил организовать для них соответствующий отдых.