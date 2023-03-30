Опубликовано: 7:35, 30 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Дагестане начинается акция по очистке объектов туризма. Мероприятие стартует 1 апреля в Махачкале и Дербенте. Всего планируется провести более 20 субботников.

Минутризма Дагестана сообщило о том, что в республике будет проведено более двух десятков субботников на туристических объектах. Экологические акции будут проводиться с 1 апреля по 4 ноября. Всего планируется повести 24 мероприятия.

Акции будет дан старт одновременно в Махачкале и Дербенте 1 апреля. Волонтеры очистят смотровую площадку Тарки-Тау и Сосновый бор в Махачкале и Дербенте соответственно.

«Позже субботники пройдут на смотровой площадке Сулакского каньона, в ауле Кала-Корейш, на территориях Ханагского водопада, Самурского леса, башен аулов Кахиб и Гоор и в других местах притяжения туристов» – информирует ведомство.

Стать участником экологической акции может любой желающий.