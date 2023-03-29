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Верхний Ларс закрыла непогода

Верхний Ларс закрыла непогода
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Из-за плохих погодных условий полностью закрылось движение по Военно-Грузинской дороге для легковых и грузовых машин. Оно возобновится после особого распоряжения.

МЧС Северной Осетии предупредил о закрытии Военно-Грузинской дороги для всех видов транспорта из-за ухудшения погоды.

Отмечается, что закрытие вызвано неблагоприятными погодными условиями в Грузии, в связи с чем безопасный проезд грузовиков и легковушек невозможен. Грузинская полиция рекомендовала временно ограничить передвижение по Верхнему Ларсу.

В ведомстве заявили, что запрет движения автомобилей действует с 20:20 по московскому времени и продлится до особого распоряжения.

Военно-Грузинская дорога часто сталкивается с закрытием движения из-за погодных условий. На сегодняшний день это единственный маршрут, который связывает Россию и Грузию.

Грузовики запретили на Верхнем Ларсе

Грузовики запретили на Верхнем Ларсе

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