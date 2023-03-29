РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Стоимость общественного транспорта снизили в Дагестане

Стоимость общественного транспорта снизили в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Дагестанцам позволят сэкономить во время оплаты проезда в общественном транспорте при помощи загрузки банковской карты "Мир" в телефон.

В Дагестане цена на проезд в общественном транспорте снизится на 8 рублей при оплате загруженной в телефон картой "Мир".

Акция для жителей и гостей республики продлится до 30 июня 2023 года. Участие в ней принимают лишь те троллейбусы и автобусы региона, в которых установлены цифровые валидаторы.

Как заявил и.о. мэра Махачкалы Ризван Газимагомедов, администрация города планирует и дальше развивать общественный транспорт за счет подобного рода акций. Он выразил уверенность в том, что махачкалинцы предоставят высокую оценку этому проекту.

При этом стоит добавить, что в данной акции не принимают участие пластиковые карты. Под действие попадают виртуальные карты из онлайн-банка.

В Дагестане увеличат поддержку горных районов

В Дагестане увеличат поддержку горных районов

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
710 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version