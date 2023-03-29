Загадки Ходжи Насреддина

Ходжа Насреддин - фольклорный персонаж мусульманского Востока, некоторых народов Средиземноморья и Балкан. В вопросе о реальности его существования единого мнения среди ученых нет, зато в популярности Насреддина сомневаться не приходится. О нем снимают фильмы, ставят спектакли, пишут книги, памятники ему установлены в разных странах.

Многочисленные истории, героем которых стал Насреддин, называют анекдотами, сатирическими и юмористическими миниатюрами, притчами, сказками, они бытуют у 24 народов.

Когда и где жил Насреддин: версии ученых

Вопрос о том, был ли у этого фольклорного персонажа реальный прототип, давно занимает ученых. Некоторые исследователи считают Насреддина исключительно собирательным образом, вымышленным героем. Их оппоненты утверждают, что такой человек действительно существовал, и напоминают об археологических свидетельствах.

Турецкая версия

О Насреддине как историческом лице говорят турецкие ученые. Они обращают внимание на документы, где упоминается имя некого Насреддина. Этот человек родился в деревне Хорто в 1206 году, его отец Абдулла был имамом. Насреддин получил образование в городе Конье, работал в Кастамону и умер в 1284 году. В городе Акшехире даже показывают его могилу, правда, на надгробной плите значится другая дата: 993 год.

Версия ЮНЕСКО

С другой стороны, среди памятных дат, в праздновании которых в 1996 году участвовала ЮНЕСКО, есть 700-летие со дня смерти Ходжи Насреддина. Согласно этой версии, наш герой скончался в 1296 году. Некоторые исследователи, комментируя путаницу, отмечают, что у такого шутника как Насреддин и дата смерти должна трактоваться каким-то необычным образом.

Азербайджанская версия

Азербайджанские ученые полагают, что прототипом Насреддина был ученый Ходжа Насиреддин Туси, тоже живший в XIII веке. Есть и другие версии о реальности происхождения этого персонажа.

Под какими именами известен Насреддин

В восточных языках есть несколько вариантов имени нашего героя, чаще всего встречаются три: Ходжа Насреддин, Молла (Мулла) Насреддин, Афанди (Эфенди или Эпенди). В написании самого имени "Насреддин" тоже отмечаются варианты (Настрадин, Насрэддин, Насиреддин). Слова "ходжа", "молла", "афанди" часто пишут с прописной буквы, они так слились с именем, что воспринимаются как его часть. В исламском мире эти слова имеют несколько значений, а в более общем смысле используются как вежливое обращение или уважительный титул.

Анекдоты о Насреддине

Первые анекдоты о Насреддине были собраны в Турции в книге "Салтукнамэ", датированной 1480 годом. В России они появились в XVIII веке, когда господарь Молдавского княжества, молдавский и российский государственный деятель и ученый Дмитрий Кантемир издал одну из своих исторических книг с тремя анекдотами о Насреддине.

Анекдотов этих известно великое множество, тематика их обширна: отношения героя с женой и детьми, с торговцами и лекарями, судьями и ворами... Роль самого Насреддина в них оказывается двойственной - он выступает то как продавец, то как покупатель, то как лекарь, то как пациент, то как хитрец, то как простак. Перед читателем предстает неоднозначный и многоликий персонаж, герой с парадоксальным мышлением, высмеивающий людские пороки и их носителей: скупцов, ханжей, лицемеров, судей-взяточников и священнослужителей.

Много анекдотов посвящено отношениям Насреддина с властителями, в них он выступает как придворный шут. Некоторые истории этого цикла связаны с военачальником и завоевателем Тимуром (также известным как Тимурленг или Тамерлан). И тут вновь возникает вопрос об "историческом" Насреддине, который так занимает исследователей. Ни его предполагаемый турецкий прототип, ни Насиреддин Туси не могли быть современниками Тимура, который жил в XIV веке.

Насреддин - герой книг, спектаклей и фильмов

Литература

Самой известной книгой на русском языке остается дилогия Леонида Соловьева "Повесть о Ходже Насреддине", состоящая из романов "Возмутитель спокойствия" и "Очарованный принц". Также Насреддину посвящены повесть Бориса Привалова "Веселый мудрец", пьеса Шапи Казиева "Золотой осел Насреддина" и другие литературные произведения. Азербайджанский писатель и публицист Джалил Мамедкулизаде в 1906-1931 годах издавал еженедельный иллюстрированный сатирический журнал "Молла Насреддин".

Театр

Спектакли о Насреддине ставятся в разных странах. В Театре наций в Москве идет кукольный спектакль режиссера Тимура Бекмамбетова "Ходжа Насреддин", отмеченный премией "Золотая маска". Сейчас по его сюжету снимают мультфильм, российская кинокомпания Bazelevs работает над ним вместе с турецкой компанией, Национальным агентством кинематографии Узбекистана и "Казахфильмом".

На Детской сцене московского Театра сатиры представлена "Восточная сказка", основанная на книгах Соловьева. В Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре идет спектакль "Пять жен Моллы Насреддина" по пьесе узбекского писателя Ибрагима Садыгова. А на сцене Государственного академического театра оперы и балета Узбекистана поставили балет "Проделки Насреддина".

Кино

Фильмография, посвященная Насреддину, довольно обширна. В 1943 году режиссер Яков Протазанов по мотивам романа "Возмутитель спокойствия" и восточных сказок снял комедию "Насреддин в Бухаре". Затем по произведениям Соловьева были поставлены еще два фильма - "Похождения Насреддина" и "Насреддин в Ходженте, или Очарованный принц", а позднее появились и другие киноленты о популярном фольклорном герое.

Памятники

Памятники Насреддину, путешествующему на ослике, установлены в Турции, Узбекистане, Казахстане и других странах. В Москве памятник открыли 1 апреля 2006 года - дата символическая, учитывая характер Насреддина.

В декабре 2022 года "Традиции пересказа анекдотов Ходжи Насреддина" стали частью нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Произошло это благодаря совместной заявке Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Турции и Узбекистана.