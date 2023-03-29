Сын убил мать и был застрелен полицейскими на Кубани

Опубликовано: 19:08, 29 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Страшное преступление совершено на Кубани. Житель одного из хуторов забил до смерти мать, а потом угрожал совершить насилие в отношении полицейских, грозя им ножом и топором. Правоохранители были вынуждены ликвидировать преступника.

Неадекватный житель Краснодарского края был застрелен полицейскими при задержании в Павловском районе - мужчина подозревался в убийстве собственной матери, сообщает СУ СКР по Кубани.

На данный момент известно, что 50-летний сын жил в доме вместе с 68-летней матерью в хуторе Междуреченском. Следствие считает, что в дни 27-28 марта мужчина убил мать, избив ее - эксперты насчитали минимум шесть ударов в голову и тело.

Отсутствие пенсионерки было замечено, и к ней домой приехали полицейские, которые и обнаружили убитую.

Смерть при задержании

Сын заметил правоохранителей и предпринял попытку сбежать, но не смог. Тогда он начал угрожать полицейским, держа в руках нож и топор. На все требования бросить оружие мужчина отвечал отказом. В итоге стражам порядка пришлось ликвидировать его.

Уголовное дело

Возбуждено уголовное дело по фактам убийства и угрозы насилия в отношении полицейских, назначены экспертизы.

Кроме того, специалисты установят, находился ли убийца во вменяемом состоянии. Экспертиза пройдет посмертно.