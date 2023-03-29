Жителей Ингушетии предупредили о сильнейшем ветре

Опубликовано: 18:35, 29 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Ингушетии в ближайшее время ожидается сильный ветер и заморозки. Жителей республики просят выходить из дома только в случае крайней необходимости

В Ингушетии объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды, сообщает ГУ МЧС по региону.

В частности, синоптики прогнозируют, что в среду вечером и утром в четверг в горных районах скорость ветра достигнет 32 метров в секунду.

Кроме того, вплоть до 1 апреля в регионе ожидаются заморозки. Столбики термометров опустятся до минус 1-6 градусов. В горах температура воздуха составит минус 3-8 градусов, а местами похолодает до минус 12 градусов.

В ведомстве настоятельно рекомендуют гражданам не выходить из дома без крайней необходимости и не оставлять детей одних.