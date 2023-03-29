Старый город - Ичери Шехер - одно из самых важных исторических мест Азербайджана. Там, кроме крепостных стен с башнями и жилых домов, вы найдете величественные дворцы, караван-сараи, мечети, рестораны, чайные и отели, утверждают эксперты Wander Lush. Ичери-Шехер был признан ЮНЕСКО архитектурным памятником всемирного наследия еще в 2000 году.

Чем заняться в Ичери Шехер

Дворец Ширваншахов

Дворец Ширваншахов строился на протяжении нескольких веков. Это целый архитектурный и культурный ансамбль. В главном здании дворца сейчас находится музей с коллекцией костюмов и артефактов. В дворцовый комплекс входит множество зданий, включая мечети, усыпальницу, мавзолеи и бани. Обязательно стоит посмотреть Дворцовую мечеть и Диван-хане.

Дворец открыт для посещения ежедневно с 10:00 до 18:00.

Девичья Башня

Самая узнаваемая и окутанная тайнами достопримечательность Баку послужила вдохновением авторов многих литературных и музыкальных произведений. Теперь в башне находится небольшой музей, посвященный истории города. Вы можете подняться по винтовой лестнице на смотровую площадку, чтобы посмотреть сверху на Ичери Шехер, остальной Баку и Каспийское море.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Башня открыта для посетителей с 9:00 до 18:00.

Мечеть Мухаммеда

Построенная в XI веке мечеть Мухаммеда (Сынык-кала) - еще один из символов Баку. Минарет мечети был поврежден снарядом, но ремонтировать его не стали, оставив, как символ сопротивления жителей города.

Базарная площадь

Когда-то это была главная городская площадь Баку, теперь это музей под открытым небом. В центре площади, обрамленной симметричными арками, выставлены гробницы, скульптуры и другие артефакты.

Дом-музей Вагифа Мустафазаде

Самый популярный дом-музей Баку посвящен уроженцу города, джазовому композитору и исполнителю Вагифу Мустафазаде. Здесь можно увидеть посмотреть фотографии и личные вещи музыканта.

Музей открыт по будням с 9:00 до 18:00.

Следуйте за стенами

Древние стены, окружающие Ичери-Шехер, сами по себе можно считать достопримечательностью. Обойдите не очень высокие, но мощные крепостные стены "сердца" Баку, найдите все башни и ворота, в том числе и ворота Шах-Аббаса, известные как "парные".

Узнайте о кирщиках

На одном из домов улицы Асафа Зейналлы можно найти необычную инсталляцию - памятник представителям исчезнувшей бакинской профессии - кирщикам, которые покрывали крыши домов киром (смесь нефти и песка). На пояснительной табличке указано, что эта смесь не только сделала крышу неуязвимой для погодных явлений, но и укрепляла дружеские отношения соседей.

Найдите пристанище дервишей

Построенное в XIII веке здание Текие, расположенное на небольшой улице Гази Мухаммеда, служило пристанищем дервишей, потом оно использовалось как мечеть и школа.

Бесцельно побродите по переулкам

Просто бродить по узким и извилистым улочкам Cтарого города в Баку – очень приятное занятий. Но нужно помнить, что в старом городе есть и жилые дома, так что важно не вторгаться в чью-то собственность и личное пространство. Конечно же пообедайте в одном из исторических караван-сараев, где теперь располагаются рестораны национальной кухни.