Чем заняться в Ичери Шехер
Дворец Ширваншахов
Дворец Ширваншахов строился на протяжении нескольких веков. Это целый архитектурный и культурный ансамбль. В главном здании дворца сейчас находится музей с коллекцией костюмов и артефактов. В дворцовый комплекс входит множество зданий, включая мечети, усыпальницу, мавзолеи и бани. Обязательно стоит посмотреть Дворцовую мечеть и Диван-хане.
Дворец открыт для посещения ежедневно с 10:00 до 18:00.
Девичья Башня
Самая узнаваемая и окутанная тайнами достопримечательность Баку послужила вдохновением авторов многих литературных и музыкальных произведений. Теперь в башне находится небольшой музей, посвященный истории города. Вы можете подняться по винтовой лестнице на смотровую площадку, чтобы посмотреть сверху на Ичери Шехер, остальной Баку и Каспийское море.
Башня открыта для посетителей с 9:00 до 18:00.
Мечеть Мухаммеда
Построенная в XI веке мечеть Мухаммеда (Сынык-кала) - еще один из символов Баку. Минарет мечети был поврежден снарядом, но ремонтировать его не стали, оставив, как символ сопротивления жителей города.
Базарная площадь
Когда-то это была главная городская площадь Баку, теперь это музей под открытым небом. В центре площади, обрамленной симметричными арками, выставлены гробницы, скульптуры и другие артефакты.
Дом-музей Вагифа Мустафазаде
Самый популярный дом-музей Баку посвящен уроженцу города, джазовому композитору и исполнителю Вагифу Мустафазаде. Здесь можно увидеть посмотреть фотографии и личные вещи музыканта.
Музей открыт по будням с 9:00 до 18:00.
Следуйте за стенами
Древние стены, окружающие Ичери-Шехер, сами по себе можно считать достопримечательностью. Обойдите не очень высокие, но мощные крепостные стены "сердца" Баку, найдите все башни и ворота, в том числе и ворота Шах-Аббаса, известные как "парные".
Узнайте о кирщиках
На одном из домов улицы Асафа Зейналлы можно найти необычную инсталляцию - памятник представителям исчезнувшей бакинской профессии - кирщикам, которые покрывали крыши домов киром (смесь нефти и песка). На пояснительной табличке указано, что эта смесь не только сделала крышу неуязвимой для погодных явлений, но и укрепляла дружеские отношения соседей.
Найдите пристанище дервишей
Построенное в XIII веке здание Текие, расположенное на небольшой улице Гази Мухаммеда, служило пристанищем дервишей, потом оно использовалось как мечеть и школа.
Бесцельно побродите по переулкам
Просто бродить по узким и извилистым улочкам Cтарого города в Баку – очень приятное занятий. Но нужно помнить, что в старом городе есть и жилые дома, так что важно не вторгаться в чью-то собственность и личное пространство. Конечно же пообедайте в одном из исторических караван-сараев, где теперь располагаются рестораны национальной кухни.