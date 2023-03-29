Горные курорты Северного Кавказа станут центрами бега

Опубликовано: 17:29, 29 мар 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Горные курорты Северного Кавказа будут привлекать отдыхающих мероприятиями событийного туризма, в числе которых в нынешнем сезоне будет целая серия забегов в горах, сообщили в институте АО "Кавказ.РФ".

В институте АО "Кавказ.РФ" в нынешнем летнем сезоне намерены опробовать новую форму привлечения туристов – событийный туризм, для чего в горных курортах Северного Кавказа проведут серию забегов, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Событийный туризм - это новый способ привлечения внимания к привычным местам. Так, в гонке, которая проходила в марте в Дагестане, 85% участников были новички, то есть проведение подобных мероприятий влияет на их решение о поездке", - отметил гендиректор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов.

Институт развития "Кавказ.РФ" уже заключил соглашение о сотрудничестве в сфере событийного туризма с компанией-организатором спортивных мероприятий Wild Trail. Согласно документу, серия беговых состязаний пройдет в знаковых точках Северного Кавказа, среди которых - горные курорты "Ведучи", "Эльбрус" и "Мамисон", передает ТАСС.

Одним из первых пройдет забег в Чечне, где нынешней осенью пройдет большое мероприятие – в нем примут участие около 1 тыс человек, которые смогут пробежать на выбор несколько дистанций, самой длинной из которых будет трасса от курорта Ведучи до озера Кезеной-Ам.

Главная цель таких мероприятий - открыть постоянным туристам новый взгляд на привычные места, а бегунам показать такой формат проведения семейных праздников, который привлечет любителей активного образа жизни. Бег по пересеченной местности особо интересен тем, что проходит он в условиях диких и живописных пейзажей, которых на Северном Кавказе много. Он поможет активным туристам по-новому раскрыть регион.