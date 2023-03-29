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Грузовики запретили на Верхнем Ларсе

Грузовики запретили на Верхнем Ларсе
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Грузовикам запретили проезд к границе с Россией. Ограничения введены в связи с плохой погодой.

Департамент автодорог Северной Осетии проинформировал о введенных ограничениях на дороге, которая ведет к границе Грузии и РФ. Согласно информации ведомства, на дороге был введен запрет на движение машин с прицепом и полуприцепом.

Уточняется, что ограничения введены в связи со снегопадом. Запрет действует на участке Гудаури-Коби трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс.

Другие виды транспорта смогут проехать беспрепятственно.

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