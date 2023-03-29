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В Дагестане выделят сотни миллионов рублей на обеспечение инвалидов собственным жильем

В Дагестане выделят сотни миллионов рублей на обеспечение инвалидов собственным жильем
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Дагестане на обеспечение инвалидов собственным жильем будет направлено 300 млн рублей, сообщает Минстрой региона. В 2022 году свое жилье смогли приобрести более 100 местных детей

Власти Дагестана продолжают работать над улучшением жилищных условий для инвалидов. В частности, в бюджете на 2023 год заложили на эти цели 300 млн рублей, сообщает Минстрой региона.

Средства будут предоставлены инвалидам первой группы, а также семьям, в которых есть дети с ограниченными возможностями здоровья. На эти деньги они смогут приобрести собственное жилье.

В ведомстве напомнили, что в прошлом году власти выделили на эти цели те же 300 млн рублей. Благодаря данной мере своим жильем смогли обзавестись 114 детей.

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